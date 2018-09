Thibaut Courtois fue titular con Real Madrid luego de dos fechas de la Liga Santander. Relegó así al banquillo al costarricense Keylor Navas que el jueves fue galardonado por la UEFA como mejor arquero de la pasada temporada europea.

Tras el encuentro (4-1 para el Madrid), los medios de prensa abordaron a Courtois para consultarle sobre la relación que existe con el costarricense. La prensa en los últimos días rumoreó la existencia de un conflicto entre ambos.

“Me dijo que mucha suerte”, reveló Courtois.

“Nos llevamos muy bien, la prensa quiere mucha polémica, pero entrenamos muy bien, dando lo mejor los dos, el técnico decide quién juega. Con Kiko Casilla también nos llevamos muy bien”, agregó a la cadena Cope.

Courtois también fue consultado sobre cómo maneja Julen Lopetegui la rotación en el arco. ¿Quién será el titular la siguiente fecha?

"No, aún no, hay que seguir competiendo. Me he sentido bien, al inicio uno se tiene que acomodar un poco, cuando ya llegas tarde es difícil entrar, sin pretemporada", explicó.



El entrenador Julen Lopetegui tiene que enfrentarse este curso al dilema de a qué arquero poner como titular, entre dos de las mayores estrellas bajo los palos.



Sergio Ramos comentó la actuación de Courtois: “Es un gran portero, no hay que olvidar la gran temporada de Keylor; en la campaña van a tener oportunidades y minutos. Es positivo que todos estén enchufados”, indicó.