Solo falta un único gran detalle para que Thibaut Courtois se marche al Real Madrid . No es un tema presupuestal de la entidad madridista ni el acuerdo contractual del arquero. Solo falta que el Chelsea encuentre un portero de calidad de cara a la próxima temporada. El golero belga está cerrado en 35 millones de euros y un sueldo de 12 millones brutos, mientras que Roman Abramovich y compañía estudian a quien contratar en este mercado de pases.



Allison está cerrado por el Liverpool a cambio de 70 millones, por lo que solo quedaría Kasper Schmeichel, portero de buen nivel con Dinamarca en el Mundial Rusia 2018 . Con 31 años, el danés muestra seguridad y confianza bajo los tres palos, aunque comparándose con Courtois, apenas sea alguien de nivel de Premier League y no top mundial como se pensaba.



No obstante, el Leicester City no facilitará su llegada de cara a la próxima temporada, por lo que el Chelsea también tiene un plan B para lo portería: el regreso de Peter Cech.



Su mayor desventaja es su veteranía (36 años), aunque con pocos porteros de calidad en el mercado de pases, solo queda encontrar un seguro para competir en la Premier League.



Courtois llegó al Chelsea procedente del Atlético de Madrid. En Stamford Bridge estuvo cuatro temporadas en un nivel muy alto. Todo indica que regresa a Madrid, aunque para jugar contra el rival colchonero: el Real Madrid de Julen Lopetegui y Luka Modric.



El mercado de pases continúa con fichajes y rumores. No te pierdas nada de este .