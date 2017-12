Coutinho es el principal objetivo del FC Barcelona para el próximo mercado de pases de verano. Ya sabe que el Liverpool quiere más de 150 millones de euros por su pase y en tiempos en los que todos buscan renovación, los azulgranas no cuentan con semejante dinero para cumplir las condiciones de los 'Reds'. Al menos no por ahora.



Afortunadamente, el equipo de Les Corts ha visto una luz al final del túnel, según publica este miércoles el diario español 'Don Balón'. Y es que el equipo inglés estaría dispuesto a rebajar sus pretensiones por el brasileño siempre y cuando los 'Culés' estén dispuestos a desprenderse de dos de sus cracks.



Se trata nada menos que de Sergi Roberto e Ivan Rakitic. Según la mencionada fuente, al no saber si el Barcelona le renovará contrato, los 'Reds' estarían dispuestos a apostar por su fichaje. El croata es otra de las debilidades que tiene Klopp en búsqueda de formar una gran equipo para la temporada 2018-19.



El problema es que por muy grande que sea el interés de FC Barcelona por Coutinho , los 'Culés' podrían decir no a la propuesta del Liverpool. Roberto y Rakitic son claves en el once de Valverde y significarían una gran baja. La solución está en pagar íntegramente los 150 millones que piden los ingleses.