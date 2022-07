Cristiano Ronaldo siempre será relacionado con el Real Madrid. La estrella portuguesa levantó cuatro Champions League y tres Mundial de Clubes con el equipo merengue, escribiendo su nombre en los libros de historia de la institución, y decidió partir en el 2018 para escribir un nuevo pasaje en su carrera. La noticia golpeó duramente a los fanáticos blancos que aún lo tienen en un pedestal; sin embargo, esto podría cambiar ante las últimas noticias que lo rodean.

El luso está cada vez más cerca de dejar Manchester United. Los ‘Red Devils’ no disputarán el máximo torneo de clubes de Europa la próxima temporada y ‘CR7′ considera que no existe motivación alguna para continuar con ellos. Le indicó a su agente Jorge Mendes que le busque un nuevo club y este empezó a moverse de inmediato.

En las últimas horas, se especuló que la estrella del fútbol había sido ofrecida a Chelsea y que la directiva ‘blue’ estaba realmente interesada, pero, a los ingleses no estarán solos en la lucha por contar con él, se les sumó un nuevo competidor: FC Barcelona.

Diario As reveló este lunes que el representante de Cristiano se juntó con Joan Laporta para conversar. El encuentro estaba pautado porque el club catalán está detrás de Bernardo Silva, jugador de Manchester City, pero tocaron el tema de Ronaldo.

Lo cierto es que este inusual movimiento no sería sencillo. El contar con alguien como el portugués en la plantilla, le costaría demasiado dinero al Barça y el club no tiene mucho dinero. El presidente culé ya preguntó por él el verano pasado y se llevó una gran sorpresa por lo que le costaría, descartándolo de inmediato.

Cristiano no se presentó a entrenar en Manchester

En Old Trafford ya empezaron los trabajos de pretemporada y Cristiano Ronaldo no se presentó. El futbolista se ha declarado en ‘rebeldía’ y no asistirá a Carrington para realizar los trabajos, asegurando que se encuentra solucionando algunos asuntos familiares.

Cristiano se encuentra en Lisboa y, a pesar de que no entrenará con su club, él lo hizo por cuenta propia, concretamente en las dependencias de la Federación Portuguesa.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.