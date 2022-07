Desde que Cristiano Ronaldo decidió pedir su salida del Manchester United, debido a que no jugará la Champions League la próxima temporada, son muchos los clubes que han mostrado interés en captar sus servicios en el presente mercado de fichajes. Chelsea, Bayern Munich, AS Roma y hasta el PSG de Lionel Messi han preguntado por él. El último en sumarse ha sido nada menos que el Atlético de Madrid, que a pesar de todos los goles que sufrió en la etapa del delantero portugués en el Santiago Bernabéu, tiene interés en convertirlo en nuevo dirigido de Diego Pablo Simeone.

De acuerdo a información del periodista inglés Ben Jacobs, a Cristiano Ronaldo no le desagrada la idea de volver a LaLiga Santander, sobre todo porque se trata de un equipo de Champions League, y estaría dispuesto a sacrificar mucho dinero con tal de definir su futuro de una vez por todas.

La citada fuente explica que desde el entorno del goleador portugués no descartan una reducción de sueldo de hasta el 30%. Semejante cantidad de dinero haría más factible la llegada de Cristiano Ronaldo al Wanda Metropolitano una temporada después de haber vuelto al Manchester United.

Según Jacobs, el sueldo de Cristiano Ronaldo en el Manchester United asciende a 435.000 euros semanales luego del recorte que sufrió toda la plantilla por no haber clasificado a la Champions League. En la plana mayor del Atlético de Madrid creen que pueden alcanzar las exigencias económicas de ‘CR7′.

Mientras tanto, Erik ten Hag, DT del Manchester United, ha admitido que no tiene idea de cuándo Cristiano Ronaldo se presentará a trabajar. Pero tampoco le quita el sueño. “¿Si estoy preocupado? Por supuesto. Pero preocupante tal vez no sea la palabra adecuada. Me enfoco en los jugadores que están aquí, lo están haciendo muy bien, están en buena forma, prefiero enfocarme en eso y desarrollar eso”, señaló

“No puedo esperar a que llegue. Cuando lo haga, lo integraremos. Con la cantidad de partidos que tenemos por delante necesitamos más opciones en ataque. Creo que es vital si quieres tener éxito, la temporada es muy larga. Pero también tenemos tiempo para completar eso. Estoy muy contento con el desempeño del mediocampo y el ataque en este momento”, agregó el neerlandés.





