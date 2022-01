Algo de ‘cocina’ en el FC Barcelona con aroma a ‘bombazo’. Aunque no es la primera vez que vinculan sus caminos, nuevamente ha saltado sobre la mesa en Catalunya el nombre de Cristiano Ronaldo, que parece no seguirá en el Manchester United la otra temporada. Si bien parece algo imposible, el diario ‘Sport’ señala que no debería extrañar un conversación entre Joan Laporta y Jorge Mendes sobre el jugador del Manchester United.

El diario catalán no descarta que Mendes ponga sobre la mesa a Cristiano en una negociación con el cuadro azulgrana. El agente mantiene una buena relación con Laporta y Alemany y el equipo culé necesita gol. El futbolista luso ya le habría dicho a su representante que está harto del Manchester United.

Cristiano, con contrato con el Manchester hasta el 2023, ha vuelto a demostrar este curso que su relación con el gol es espléndida y sigue siendo uno de los máximos goleadores europeos. Sin embargo, no seguiría en Old Trafford.

Según información que recoge el ‘Daily Star’, el delantero portgués no está contento con el rendimiento del equipo y tampoco tendría interés en que Ragnick siga como entrenador.

Pero el banquillo no sería el único problema para Cristiano Ronaldo, pues algunos compañeros de equipo estarían descontentos con su llegada y los derechos adquiridos del luso. Son varios los que, según el Daily Mail, lo verían como una figura negativa.

Fue ofrecido la temporada pasada

Esta no es la primera vez que relacionan a Cristiano Ronaldo con el Barcelona. Ya en agosto, la prensa señaló que el luso fue ofrecido al cuadro azulgrana, aunque desde distintas esferas del club culé negaron tajantemente esta posibilidad. Sin embargo, el último, hasta ahora, en hablar de esa opción fue Toni Freixa.

El excandidato a la presidencia del cuadro culé fue preguntado en noviembre sobre una posible llegada de Cristiano al Camp Nou, cuya respuesta fue que “si hay un momento para hacer esta locura es ahora...”.

La situación del Barcelona en LaLiga como también la del propio futbolista portugués, que regresó al Manchester United este curso pero que no estaría contento por el pobre acciones de su equipo, han puesto sobre la mesa una vez más esta posibilidad.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.