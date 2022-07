Desde que Cristiano Ronaldo le comunicó a la directiva del Manchester United que no quiere seguir más en Old Trafford, son distintos clubes los que han sido vinculados al futuro del veterano delantero portugués. Uno de ellos, el FC Barcelona. Según el diario AS de España, el representante del ‘Bicho’, el portugués Jorge Mendes, se reunió con el presidente de la entidad azulgrana, Joan Laporta, para tratar la llegada del nacido en Funchal al equipo en el que Lionel Messi es el ídolo absoluto. El directivo azulgrana ha confirmado este miércoles la cumbre, pero no reveló detalles de los que hablaron exactamente.

El también abogado catalán reconoció que cenó el lunes último con Mendes y que hablaron del mercado de fichajes en general. En aquel encuentro, no estuvo presente Mateu Alemany, el director general del cuadro de LaLiga Santander.

“Tuve una cena el lunes con Jorge Mendes y hablamos en general del mercado. No pudo venir Alemany pero sí Yuste. Pero no voy a decir sí me ofreció o no a algún jugador. Siempre es interesante hablar con él, es un gran agente”, dijo Laporta en la presentación de Franck Kessié como nuevo jugador azulgrana.

“¿Cristiano? No voy a hablar de jugadores en un sentido ni en otro, podría malinterpretarse. Todos los futbolistas se merecen un respeto. No aporta nada a los intereses del Barça. Tenemos que respetar a los jugadores que tienen contrato con otros equipos”, agregó el presidente del FC Barcelona.





Napoli, el último pretendiente





De acuerdo con información de The Athletic, el cuadro de la Serie A está interesado en la situación del goleador portugués de 37 años. De momento, se desconocen más detalles con respecto a si el club del sur de Italia se puso en contacto con la representación del capitán de la selección de Portugal, liderada por Jorge Mendes.

Los napolitanos perdieron a jugadores importantes en ofensiva como Lorenzo Insigne, quien se unirá a Toronto FC de la Major League Soccer. Mientras que Dries Mertens terminó contrato el último 30 de junio y no hay avances para una posible continuidad. Entonces, por ese lado, el entrenador Luciano Spalletti debe potenciar el equipo.

Cabe recordar que a Cristiano Ronaldo aún le queda una temporada de contrato con el Manchester United. Sin embargo, el luso quiere jugar por el resto de su carrera en la Champions League. Esta campaña, los ‘Red Devils’ se conformarán con la Europa League, luego de quedar en el sexto lugar de la tabla de la Premier del curso 2021-2022.





