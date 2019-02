No solo en hoteles: Cristiano invierte su dinero en línea que apunta a ser la mejor del mundo

Cristiano Ronaldo marcha como único líder en la tabla de goleadores de la Serie A con 19 goles. Sus tantos han llevado a la cima a Juventus y también a los octavos de la Champions League, aunque no pierde el ojo a los millones que invierte a su línea de hoteles Pestana CR7, así como su marca de ropa Denim.

No obstante, ahora Cristiano Ronaldo ha optado por poner su dinero en un nuevo rubro: el del transplante capilar. El diario El País sostiene que el atacante portugués ahora es dueño del 50% de las acciones de la Sociedad Insparya Global, de Portugal.

El medio español sostiene que esta firma abrirá una clínica en el mes de marzo en la ciudad de Madrid. La misma contará una superficie de 2500 metros cuadrados y donde trabajarán cerca de 150 profesionales. Cristiano quiere que esta sociedad se convierta en la primera a nivel mundial en su especialidad.

"Además del fútbol, me apasiona la salud, tecnología e investigación. He querido que la primera clínica, de expansión mundial, sea en Madrid, ciudad donde he vivido muchos años", dijo 'CR7' en declaraciones que recoge Sport.

Por su parte Paulo Ramos, presidente del grupo Insparya, sostiene que el ingreso del crack a este rubro le hace más que bien al negocio. "Vamos a abrir clínicas fuera de Portugal y necesitamos notoriedad. Cristiano Ronaldo nos va a dar ese empujón", añadió.

