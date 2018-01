Si quieren polémica llamen a Diego Maradona. El exjugador de la Selección Argentina bajó del podio a Cristiano Ronaldo y volvió a encender la polémica sobre quién es el mejor jugador de la historia. Para el 'Pelusa', la estrella del Real Madrid no es el propietario de dicho título. Aunque eso sí, reconoció la buena carrera deportiva del luso.

"Todo el mundo es dueño de decir lo que quiera. También disparates. No creo que Cristiano Ronaldo sea el mejor jugador de la historia", dijo Maradona en entrevista concedida a Telesur.



Para nada. Pero lo respeto por la carrera que está haciendo, nada más. De ahí a que hablemos del mejor de la historia le queda mucho camino por recorrer", añadió.

También le pegó a Sampaoli

Por otro lado, Maradona no desaprovechó la oportunidad para mandarle un recado al técnico de la Selección Argentina Jorge Sampaoli. El 'Hombrecito' no es del agrado de Diego Armando, quien dijo no estar muy ilusionado con el papel que pueda desempeñar la 'Albiceleste' en Rusia 2018.



"No tengo muchas ilusiones con Argentina en el Mundial. El técnico vino con un laboratorio como si nosotros estuviéramos en la edad de las flechas y sin embargo no tuvo ningún resultado positivo. Salvo el 3-1 con Ecuador, que todos sabíamos que no le podía hacer fuerza. Si era prácticamente un Sub 20", disparó el ex 10 del Barcelona.