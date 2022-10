En la recta final del último mercado de pases del fútbol europeo se especulaba con diversos destinos para Cristiano Ronaldo. Y si bien el portugués decidió quedarse en el Manchester United, se dijo que hubo una seria posibilidad de que arribe nuevamente a la capital española, pero para jugar por el Atlético de Madrid. Al no concretarse la supuesta negociación, todo quedó en anécdota. Sin embargo, este fin de semana se difundió una entrevista en la que Diego Simeone negó rotundamente haber solicitado el fichaje de ‘CR7′.

“Me dijo un pajarito que estuvo tentado de traer a Cristiano Ronaldo y otro me contó que incluso hablaron. ¿Le hubiera gustado tenerlo?”, fue la consulta que hizo el popular periodista Martín Liberman al estratega argentino para Tigo Sport, a lo que el ‘Cholo’ respondió de manera contundente.

“En primer lugar, los dos pajaritos te contaron cualquier cosa lejana a lo que ha sucedido. La gente a veces habla para contar lo que quiere contar, no lo que en realidad sucede”, dijo Simeone para luego aclarar que el fichaje hubiera sido inviable por la fuerte identificación de Cris con su máximo rival. “Ronaldo es un referente absoluto del Real Madrid y yo no vería a Palermo jugando en River igual que no vería a Riquelme o a Ortega jugando en Boca. Hay situaciones que son muy claras”, manifestó

Como se recuerda, en agosto del presente año, Edu Aguire, amigo de Cristiano Ronaldo y periodista español, que tanto el propietario del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, y el entrenador Diego Simeone fueron los que se pusieron en contacto con Jorge Mendes, representante del jugador luso.

“Que se haya ido vendiendo que Cristiano Ronaldo se ha ofrecido al Atlético de Madrid es mentira. Yo digo lo que es. Se dicen cosas que no son verdad, cuando yo he estado presente”, señaló el hombre de prensa en el programa El Chiringuito. “Yo se que el Atlético de Madrid quería a Cristiano, pero la afición tiene mucho peso en las decisiones del club. Ya no puedo decir más”, puntualizó.





¿Cristiano Ronaldo se va del Manchester United?

En las últimas horas la prensa británica ha especulado con la salida definitiva del luso en 2023. Incluso todo hace indicar que el Manchester United ya habría pensado en el delantero del Brentford, Ivan Toney, como sustituto.

Cristiano Ronaldo ha acumulado una serie de problemas con los Red Devils y, según señalan en Europa, algunos clubes ya comiencen a preguntar él. Uno de los que asoma es Inter de Miami que tiene a David Beckham como uno de sus dueños. El exjugador de la selección inglesa ya conversó con el ‘Comandante’ para sumarlo a las filas de su plantilla y solo espera su respuesta.





