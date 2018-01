No hay que dejar de creer. Ese es el mensaje que Cristiano Ronaldo está intentando que cale tanto en sus compañeros como en la afición del Real Madrid. Tras su motivador mensaje por redes sociales , el luso se dio tiempo para explicar con mayor detalle el momento que vive la 'Casa Blanca'. Eliminados de la Copa del Rey y con la Liga Santander muy lejos, 'CR7' sabe que la Champions League es el 'salvavidas' de la temporada.

"Si al final del año ganamos la Champions League sera un año increíble. Esta temporada en LaLiga no hemos empezamos bien. Estamos decepcionados, no estamos contentos pero debemos trabajar para la Champions League, es el trofeo más importante", declaró el luso tras recibir el premio al Mejor Jugador del Año 2017 para la plataforma asiática de fútbol 'Dongqiudi'.



En cuanto a la Liga, el Barcelona le lleva 19 puntos de ventaja. Una distancia bastante considerable que ha hecho que muchas hinchas crean que la competición doméstica está perdida. Pero para Cristiano aún él y sus compañeros pueden dar pelea.



"En LaLiga sera difícil pero no nos rendiremos. Nos dejamos muchos puntos desde el inicio. La única solución es trabajar, es la única manera", apuntó.

Cristiano continúa recibiendo galardones gracias al gran 2017 que completó. "Un año mágico. Seguramente el mejor año de mi carrera en términos individuales y colectivos", resaltó.



Sin embargo, aclaró que no está obsesionado con las distinciones individuales, así se trate del Balón de Oro. "No esperaba haber ganado los cinco que he ganado. ¿Messi? Es bueno que entre Leo y yo hayamos compartido el Balón de Oro los últimos diez años".



También fue consultado por el golpe cerca del ojo que recibió en el último duelo de Liga ante el Deportivo, el domingo, al que solo se refirió como "parte del juego".