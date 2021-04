Una triste noticia para los fanáticos del Real Madrid. Cristiano Ronaldo no está teniendo una buena temporada con Juventus en la Serie A, y se rumorea que podría cambiar de aires en el próximo mercado de pases. A pesar de ser el máximo goleador de la historia del club merengue, Florentino Pérez descartó su regreso a la ‘Casa Blanca’.

A través de una entrevista para el ‘Chiringuito’, Florentino Pérez reveló que no está en sus planes volver a contratar al delantero portugués. “Cristiano no volverá al Madrid, ya no tiene sentido, le quiero mucho y nos ha dado mucho pero no tiene sentido que vuelva”, afirmó.

Asimismo, el presidente del Real Madrid es consciente que su equipo necesita grandes cambios para la próxima temporada. Cuando sonó el nombre de Kylian Mbappé, Florentino Pérez decidió halagar al francés por sus grandes características futbolísticas y reveló que muchos hinchas le piden contratarlo.

“Cada cierto tiempo, el Real Madrid necesita un cambio, hemos ganado mucho, han pasado cosas y hay que moverlo y recuperar la ilusión, en ese trabajo estoy. Yo hago todo lo posible porque el Madrid no pierda el lugar que le corresponde”, mencionó Pérez.

Como bien sabemos, hace unos meses se habló de la posibilidad del retorno de Cristiano Ronaldo a Real Madrid. Sin embargo, el tema no prosperó y se confirmó que el delantero portugués nunca tuvo contacto con la dirigencia blanca. El futbolista de 36 años tiene contrato con la Juventus hasta el 30 de junio del 2022.

Cristiano Ronaldo hizo historia con Real Madrid, pues brilló desde que llegó en 2009 hasta 2018. En este periodo, el portugués logró ganar 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas de España, 2 Copas del Rey y 2 Supercopas de España.

Florentino Pérez y sus intenciones con la Superliga Europea

Florentino Pérez cree que una vez que los ‘grandes equipos’ reciban importantes todos se verán beneficiados. Dejó la puerta abierta a los invitados. “Si los de arriba tenemos dinero todo fluye. 15 clubes son los que generamos valor para las televisiones y 5 más son invitados por méritos deportivos. No es una liga cerrada. Lo que da dinero es esto. Y una vez da dinero nosotros somos solidarios”.

UEFA ha dejado claro que no cree en la Superliga, declarando por medio de sus principales directivos que los que jueguen el torneo no podrán participar de campeonatos FIFA.

“Nosotros queremos salvar al fútbol porque está en riesgo. Vamos a hablar con la UEFA. La UEFA es un monopolio y debe ser transparente, dialogante y no amenazante”, dijo Florentino.

El presidente del Real Madrid, llamó a la calma a los hinchas merengues explicándoles que “no es posible que sean echados de la presente Champions League”. “No entraremos a temas legas”, dijo.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.