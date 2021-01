Eden Hazard está de cumpleaños. Este jueves, el atacante de Real Madrid soplará 30 velitas. Con motivo de su onomástico, el capitán de la selección de Bélgica brindó una divertida entrevista al medio RTBF de su país. El ‘Duque’ eligió que le gustaría poseer de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Zinedine Zidane, su actual entrenador.

El delantero aseguró que le encantaría tener el “pie izquierdo” del astro del Barcelona, mientras que de ‘CR7′ seleccionaría “su sed de ganar, su sed de trofeos, su deseo de querer siempre marcar”. Sobre su DT respondió: “Ah, la clase… aunque yo también tenga la clase no (risas)… ¡pero él tiene más!”, bromeó.

Luego de elogiar a Cristiano, Messi y ‘Zizou’, Hazard admitió que le hubiese gustado coincidir en una cancha con Juan Román Riquelme, ídolo de Boca Juniors. En principio, el belga escogería a Thierry Henry y Zidane, pero con ambos ya trabajó y los conoce por sus experiencias en la selección y la ‘Casa blanca’, respectivamente.

“Si no hubiera estado cerca de Zidane y Thierry Henry los habría mencionado… pero un jugador que nunca conocí me quedaría con Riquelme. Vi todos sus videos cuando era más joven. Sí, me gustaría encontrarme con él en un campo o simplemente hablar con él. Sería genial”, manifestó.

Luego, Hazard pediría a FIFA que elimine el sistema de videoarbitraje. “Me quitaría el VAR. Le quita tanta diversión al fútbol, las emociones. Marcamos y luego nos preguntamos qué pasará. Bueno, eso corrigió muchos errores, pero la injusticia también es la belleza del fútbol. Sin dudarlo… ¡ciao le VAR!”, agregó.

En el cierre, el jugador habló sobre el retiro. “No sé. A veces lo pienso, pero al final de mi contrato tendré 33 años y medio. Veremos si el cuerpo me deja en paz. Si las heridas se acumulan no me iré hasta los 35 años. Es un placer porque cuanto mayor se hace, más placer se necesita, ¿verdad? Esto es lo que necesito. Siempre estaré en el fútbol, pero quizás no sea profesional”, concluyó.





