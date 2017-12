Por segundo año consecutivo, Cristiano Ronaldo volvió a arrasar con todos los premios individuales y casi todos los colectivos. Sin embargo, el crack portugués no estaría contento en el Real Madrid . Si bien es el mejor del planeta, su salario no refleja la cantidad de sus logros, se siente maltratado por lo que sus representantes ya estarían buscando su salida de Valdebebas para final de temporada.



Así lo asegura este domingo el diario inglés 'Daily Record', que agrega que en búsqueda de ser el mejor pagado del mundo, por delante de Lionel Messi y Neymar, el luso estaría dispuesto a cambiar de aires. De hecho, su agente Jorge Mendes y sus abogados ya habrían contactado con el Manchester United y PSG para que alisten las chequeras cuando el Madrid decida venderlo.



El problema para los citados equipos es que Cristiano Ronaldo tiene contrato con el bicampeón de Europa hasta 2021 y cláusula de rescisión de 1.200 millones de dólares, una cifra impagable incluso para ingleses y franceses. Es por eso que los abogados de 'CR7' tratarían de llegar a un acuerdo con Florentino Pérez.



¿Maltrato o una simple pataleta?



La referida fuente añade que Cristiano Ronaldo se siente maltratado, que las relaciones con el presidente estarían rotas. Todo porque 'Titofloren' no entiende ni hace para convertir al portugués en el mejor pagado. De hecho, el futbolista dio a entender hace un par de semanas que no se ve en el Real Madrid de aquí hasta el final de su carrera.



"Lo que depende de mí es lo que hago en el campo. Yo no soy quien dirige el club, hay gente encargada de eso… el resto no lo puedo controlar", dijo Cristiano Ronaldo a los medios, dejando una gran preocupación en los hinchas del Real Madrid.