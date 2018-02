Cristiano Ronaldo es la figura máxima del Real Madrid. Ya no lo es por su habilidad con el balón y su velocidad imparable, sino por lo más importante, el gol. El portugués ha descubierto que ser a sus 33 años delantero centro es lo que mejor le acomoda.

Harry Kane es una de las obsesiones de Florenito Pérez para verano; sin embargo, la contratación se podría cumplir, siempre y cuando, Ronaldo deje el equipo. Kane es un delantero de importante en el fútbol europeo y no llegaría al equipo merengue para ser suplente.

Según Mundo Deportivo, Ronaldo ve opciones, pero su salida tiene muchas trabas. El precio que pediría el Madrid y más aun viendo como está el mercado, limita la despedida de 'CR7'. Hay pocos clubs que le puedan pagar 40 millones.

El descontento de Cristiano pasa porque entiende que debe ser el mejor pagado del mundo, pero Real Madrid no tiene planes que esto sea así. Pagarle los 40 millones que pide no sería posible, pero sí el mejorar su actual ficha de 21 millones que pasaría a 30, algo que no desgrada al portugués.

