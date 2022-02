Cristiano Ronaldo no se encuentra cómodo en el Manchester United. La pelea por la cinta de capitán con Harry Maguire y la fría relación con el entrenador Ralf Rangnick han hecho pensar al portugués en un futuro muy lejos de Old Trafford. El de Funchal presionaría para marcharse a mitad de año y utilizaría el factor de la Champions League a su favor. De acuerdo a Daily Mirror, el exgoleador de Real Madrid y Juventus dejaría de ser un ‘Red Devils’ si el equipo no consigue la clasificación a la próxima Liga de Campeones de la UEFA.

Cristiano no se imagina pasar un año de su carrera, de los últimos, fuera de la mejor competencia de clubes del mundo. Es por eso que no dudaría en hacer maletas rumbo a otro club que sí tenga asegurado un cupo en la próxima Champions League.

Siempre según la citada fuente, los altos mandos del Manchester United entenderían la posición de Cristiano de marcharse al no estar el club en Europa. La directiva del cuadro de Carrington no se interpondrá a su salida si exige abandonar Old Trafford en verano.

Cristiano Ronaldo y sus tres pretendientes

El primero de ellos es el PSG. Consciente de que Mbappé está muy cerca de dejar el club como agente libre, en París sueñan con fichar a un goleador de las mismas condiciones y que sea tan mediático como el nacido en Bondy. A pesar de sus 37 años, ‘CR7′ gusta en París.

Bayern Munich es el otro cuadro interesado en los goles de Cristiano Ronaldo. Un representante del club alemán dijo el año pasado que sus servicios no interesaban por la edad que tiene. Sin embargo, la posible partida de Robert Lewandowski habría hecho cambiar de opinión a los campeones de la Bundesliga.

Por último, la Roma de Mourinho también tiene interés en sumar al delantero luso a sus filas. El crack del Manchester United ya sabe lo que es jugar en la Serie A de Italia. Además, conoce de sobra cómo es trabajar bajo las órdenes del exentrenador del Real Madrid.





