Cristiano Ronaldo tuvo esperanza de seguir en la élite del fútbol europeo hasta el último minuto antes de firmar con el Al Nassr de Arabia Saudita. A pesar de que se llevó un chasco con Portugal en el Mundial Qatar 2022, y que sus primeros meses de la temporada 2022-23 con el Manchester United no fueron buenos, él se sentía con fuerza para seguir en el primer mundo del balompié. Sin embargo, ningún equipo del ‘Viejo Continente’ se atrevió a apostar por sus servicios tras analizar las pretensiones económicas y el nivel que ofreció el luso en este último tiempo.

Cada vez que Cristiano Ronaldo y su representante, Jorge Mendes, revisaban el teléfono, no encontraban ni llamadas ni mensajes del presidente del club al que el de Funchal soñaba volver: Florentino Pérez. Sí, el hoy crack del Al Nassr guardaba la esperanza de volver a vestirse con los colores del Real Madrid.

De acuerdo a información del diario Marca, Cristiano esperaba terminar la temporada 2022-23 con un corto periodo en Valdebebas. No importaba si fueran solo seis meses de contrato. El veterano delantero soñaba con volver al equipo del que es goleador histórico (451 en 438 partidos oficiales), pero no se dio.

Luego de la primera quincena de diciembre, y tras ser eliminado con Portugal del Mundial 2022, Cristiano Ronaldo empezó a entrenar en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, desatando un serie de rumores sobre un posible regreso. No obstante, no se trató más que de un favor de Florentino Pérez. La posibilidad de un regreso no pasó por su cabeza.

Así las cosas, a Cristiano Ronaldo no le quedó más opción que estudiar ofertas fuera de Europa. Los petrodólares del Al Nassr marcaron su nuevo camino y hoy está por iniciar una nueva aventura en su carrera. Con 38 años encima y ‘apeado’ por la élite, ‘CR7′ va a la conquista de Arabia Saudita.

Cabe recordar que desde que manifestó su intención de salir del Manchester United, Cristiano Ronaldo fue vinculado con PSG, Barcelona, Napoli, Atlético de Madrid, Bayern Munich, Eintracht Frankfurt y Sporting de Lisboa.

¿Qué títulos ganó Cristiano Ronaldo en Real Madrid?





En casi una década como jugador del cuadro español, Cristiano Ronaldo se hizo con 4 Copas de Europa, 3 Mundial de Clubes, 3 Supercopa de Europa, 2 Ligas, 2 Copas del Rey y 2 Supercopas de España.





¿Por qué Cristiano Ronaldo dejó Manchester United?





La situación de Cristiano en el Manchester United era insostenible, tras la incendiaria entrevista que le concedió a Piers Morgan hace unos días, en la que atacó a todos los estamentos del club, incluyendo compañeros, entrenadores y directiva. El club tomó acciones legales contra él, contactó con abogados para ver cómo resolver la situación y aseguró que había emprendido “los primeros pasos” para dar respuesta a la entrevista del portugués.

De esta forma termina la vuelta de Cristiano a Old Trafford, el lugar que le catapultó al estrellato y donde ganó su primer balón de oro, tras seis años (2003-2009) en la primera etapa. Después de nueve años gloriosos en el Real Madrid y tres temporadas con Juventus, Cristiano regresó a su casa y fue elegido mejor jugador del equipo la temporada pasada.





