Dani Alves sorprendió hace unos días declarando a Globo TV, explicando que si Barcelona lo llama, con gusto regresaría de inmediato; sin embargo, parecen que estas palabras fuero para salir del problema, por lo que despejó las dudas sobre su posible llegada en sus redes sociales.

El lateral, en su cuenta de Instagram, dio a entender que sus declaraciones no fueron en un sentido literal, sino para dejar claro que tiene uno de los mejores recuerdos de su paso por el club azulgrana.

"Nuestra historia fue muy linda, muy duradera pero futbolísticamente hablando, ya finalizó.... cuando dije que el Barza es mi casa, el Barza está en mi corazón y que volvería mañana aquí, era una simples demostración del amor que tengo por este club... nuestro capítulo en esa área es para la historia", explicó.

La declaraciones de Alves sorprendieron e ilusionaron por un momento a los hinchas azulgranas, que tiene en su lista de grandes recuerdos lo que logró el brasileño en casa catalana.

"Puedo decir que Barcelona es mi casa. Es imposible decir que no quiero volver. Volvería allí si mañana me llaman. Enseguida. Si digo que no salí herido estaría mintiendo. Salí dolido porque creo que he luchado mucho para construir parte de la historia de este club", dijo Alves.