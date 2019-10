Dani Alves 'explota' contra París en su tiempo en PSG: “Son jodidamente racistas”

Nunca ha tenido pelos en la lengua. Dani Alves siempre ha dicho lo que piensa, pese a que esas palabras pueden caer mal en otros lugares. Y ahora, desde Sao Paulo, les tocó el turno a todos un país. El lateral derecho, en una entrevista para GQ, expresó que no pasó bien las dos temporadas que estuvo en el PSG , a causa del racismo que hay en Francia.



“París también es una ciudad estresante, no me gusta mucho. Si vas a París por una semana, va a ser el viaje de tu vida. Más de eso ya te va a cansar. En eso se parece un poco a Sao Paulo pero ahí son jodidamente racistas. Aunque conmigo no hicieron nada, porque les enviaría a todos a tomar por culo, sí lo vi con mis amigos”, indicó Alves.



Dani Alves estuvo dos temporadas en el PSG y, salvo la capital de Francia, siempre ha tenido grandes recuerdos de las ciudades en donde ha estado. El lateral derecho paseó su fútbol en Sevilla, Barcelona y Turín. Y nunca vivió lo que vio en la capital de la luz.



El veterano lateral se encuentra en el epílogo de su carrera futbolista, una que le ha traído bastantes alegrías a los fanáticos del deporte rey.



► Del Camp Nou al Bernabeú: radical cambio para el Barcelona vs Real Madrid ante protestas en Cataluña



► ¿El nuevo Ansu Fati? Karim Adeyemi, la nueva joya del Red Bull Salzburg que quiere el Barcelona



► ¡Hermoso momento! Lionel Messi recibió su sexta Bota de Oro de manos de sus hijos Thiago y Mateo



► Confirmado: las protestas en Cataluña trastocan los planes del Barça y hay nuevo itinerario para Eibar