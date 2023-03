Dani Alves sufrió un nuevo revés personal, mientras continúa en prisión por el delito de abuso sexual, contra una mujer de 23 años, en una discoteca de Barcelona. El último miércoles, Joana Sanz comunicó a través de una carta en redes sociales que su relación matrimonial con el brasileño se terminó. Después de semanas de rumores, la modelo puso punto final y relató el duro proceso que ha vivido tras ver que su marido era acusado de violación.

“Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme. Esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo. Y joder, sí, soy increíble. Porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado”, contaba.

“Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento... me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos”.

“Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15″, decía.

Dani Alves tuvo una ruptura con Joana Sanz tras las acusaciones de violencia sexual (Foto: Telecinco)

Ante esta situación, uno de los primeros en reaccionar ha sido el hermano de Alves. Por medio de su cuenta de Intsagram, que posee 240.000 seguidores, Ney Alves cargó contra su excuñada con unas palabras del artista Rony Kbuloso.

La palabra de Ney Alves

Escasas horas después de la publicacoón de Joana Sanz, el hermano del futbolista publicó un significativo story que parecía ir dirigido a su excuñada. “Les voy a dar un consejo, y es bueno incluso para mí. Nunca esperes consideración, reconocimiento ni lealtad de nadie. Tenemos que estar alerta, porque la misma persona que te hace un gran bien es la misma que mañana te tirará al suelo y te aplastará sin piedad”, dice el artista y él lo ha replicado.

Hermano de Alves se pronunció horas después de la publicación de Joana Sanz.

No es la primera vez que el hermano de Dani Alves ha utilizado las redes sociales para cargar con la que fuera mujer del brasileño. La modelo subió imágenes de diferentes actos a los que ha acudido por trabajo en París o Dubai y parece que eso no lo le ha gustado.

“Señoras y señores, esta es la digna Joana Sanz, que está sufriendo mucho con la muerte de su madre. Hasta ella sigue de luto y si no fuera suficiente para aumentar el dolor, el marido queda arrestado acusado de violación”, comentó Ney junto a las imágenes.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.