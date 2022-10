La temporada de Dani Alves no ha sido la mejor en Pumas y una lesión lo alejó de poder jugar en el último tramo de la Liga MX sumado a que su equipo no clasificó al repechaje. El lateral brasileño emprendió vuelo para España y aterrizó en la ciudad de Barcelona para poder integrarse a los entrenamientos de su ex equipo donde podrá recuperarse de la lesión que lo dejó sin participación.

Las instalaciones del cuadro azulgrana fueron las elegidas para tratar molestias en la rodilla derecha que se han vuelto constantes y que lo obligó a no viajar con el resto de sus compañeros en el tramo final de la temporada con Pumas en la Liga MX.

A través de una publicación en sus redes sociales, lució la camiseta de entrenamiento del cuadro ‘culé' que siempre lo recibe con las puertas abiertas por su paso histórico en la institución donde también ha tenido la oportunidad de ser campeón de la UEFA Champions League.

Este post apareció con el siguiente mensaje: “Siempre agradecido a esta casa por abrirme las puertas para lo que haga falta”. De esta manera, se encargó también de demostrar la buena relación que existe entre ambas partes a pesar de la no renovación de contrato en el inicio de esta temporada.

Dani Alves entrenó con Barcelona. (Instagram)

Con 39 años de edad, el brasileño se muestra constante en los entrenamientos y buscará llegar en óptimas condiciones para ser una de las opciones de Tite, director técnico de Brasil, en la convocatoria del popular ‘Scratch’ rumbo al Mundial Qatar 2022.





La lesión de Dani Alves

“El zaguero brasileño no realizó el viaje a Ciudad Juárez para encarar el compromiso ante Bravos por una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, que aún se encuentra en evaluación por parte del cuerpo médico del club”, detalla la nota oficial difundida a través de los canales de la UNAM.

Si bien los auriazules no aclararon cuánto tiempo necesita Dani Alves para recuperarse, se espera que el golpe no debe ser considerado de gravedad. En ese sentido, las opciones de asistir al Mundial Qatar 2022 para el experimentado marcador siguen intactas, aunque está condicionado a la elección del técnico Tite.





