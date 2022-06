Pedro González, más conocido como ‘Pedri’, habló con The Guardian sobre su método de juego e hizo énfasis que no encajaría en otros lugares y explicó que se basa en la posesión del balón como Barcelona. Esto parece haber molestado a cierto sector de Real Madrid porque también mencionó: “Algunos clubs se conforman con ganar, como sea que lo hagan. El Barcelona quiere ganar, pero hacerlo jugando con el balón, creando ocasiones... me gusta más este fútbol”, describió el azulgrana. Ante esto, Dani Carvajal, jugador de Real Madrid, no dudo en responderle.

“Si alguno se consuela con decir que sólo nos vale ganar respetamos su opinión pero no estoy ni mucho menos de acuerdo”, afirmó el lateral de los merengues que campeonaron la Champions League luego de derrotar a Liverpool en la ciudad de París.

El defensa español resaltó todos los méritos que tuvo Real Madrid para este logro y admira la capacidad de adaptación que tienen frente a otros modelos. Eso sí, tampoco citó a algún equipo para referirse tal y como lo hizo Pedri en sus declaraciones.

“Cuando uno gana y el resto no lo hace al final poca gente entiende que el rival entiende que el contrincante ha sido mejor. Al final en esto del fútbol no gana el que más chuta a puerta, ni el que más posesión tiene, ni el que más pases da en campo contrario, ni el que más hace vibrar al espectador, gana el que más goles mete y el que menos goles encaja”, enumeró.

“En eso hemos sido los mejores, porque esto es así, pero no sólo esta temporada, porque para ganar cinco Champions de las últimas nueve tienes que tener algo más”, agregó antes de poner en valor la supremacía del plantel blanco que también tuvo la oportunidad de llevarse LaLiga Santander.

“Nosotros probablemente tengamos, si no la mejor, una de las mejores plantillas del mundo. Ese creer, esa fuerza, o como dijo Guardiola hace poco, cuando el Madrid va perdiendo de dos y a nadie le quema el balón, eso no todo el mundo puede presumir de tenerlo”, finalizó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.