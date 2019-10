''Barcelona tiene que sancionar a Dembélé por sus actitudes'': Rivaldo sentencia el mal momento del francés

Fuerte y claro. El exfutbolista brasileño Rivaldo , que militó en el Barcelona en el pasado, opinó que el futbolista francés Ousmane Dembélé debería de ser sancionado por el conjunto Azulgrana debido a sus constantes "actos de indisciplina". En declaraciones realizadas a 'Betfair', el exdelantero dijo que "es importante que el club tenga mecanismos internos para sancionar a sus jugadores en este tipo de situaciones tontas".



Dembélé se perderá las próximas dos jornadas de LaLiga, entre ellas el clásico frente al Real Madrid, por dirigirse al árbitro Mateu Lahoz gritando "muy malo, muy malo". Sobre esto, el brasileño comentó que el futbolista no debe dejarse llevar por las emociones y que a pesar de la tensión del partido "no es aceptable" lo sucedido.



"Un futbolista debe ser inteligente, pensar que hay más partidos y que no puedes dejar a tus compañeros y al entrenador en una situación tan complicada”, declaró el brasileño. Como se recordará, las faltas en general de Dembélé no son nuevas para el Barcelona que poco a poco empieza a hartarse de quien debiera ser el futuro del club.



¿Qué más dijo Rivaldo sobre el presente del Barza?

Rivaldo no solo le dedicó minutos a Dembélé, si no también habló sobre el exportero barcelonista Víctor Valdés, recientemente destituido como entrenador del Juvenil A. El brasileño comentó que desconocía las razones, aunque remarcó la importancia de mantener dentro de su estructura a jugadores "que crecieron dentro del club" porque ayudan "a transmitir los valores y cultura del Barcelona".



Respecto al croata Ivan Rakitic, que hace un par de días manifestó su deseo de tener más minutos, Rivaldo explicó que "cuando el equipo funciona y empieza a rendir, es complicado que el entrenador cambie de jugadores". Sin embargo, el brasileño no duda de que el centrocampista volverá a tener protagonismo. "Pronto volverá y su experiencia será importante dentro del campo”, comentó el Balón de Oro 1999.

