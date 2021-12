El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, reiteró este viernes en la previa del partido contra el Betis en LaLiga Santander que piensan en Ousmane Dembélé como “figura clave” de su proyecto deportivo y recalcó que en las negociaciones por su renovación no sólo se habla de dinero sino también de ese peso que tendrá a nivel deportivo.

“Le he dejado muy claro el proyecto y que pensamos en él como figura clave del proyecto. Por el tema deportivo está feliz y contento, tema números no depende de mí. Pero no es sólo tema económico. Quería sentirse querido y eso lo tendrá”, comentó en rueda de prensa.

Xavi añadió que tiene constancia de que no es un tema sólo económico, también deportivo. “Fui muy claro en mi presentación, puede ser el mejor en su posición. Y lo puede ser, pero depende de él. Ante el Benfica jugó y no estaba al cien por cien, dice mucho de él”, reconoció.

Y más claro fue al ser preguntado por, en caso de que el francés no quisiera renovar, si dejaría de jugar. “No sería el objetivo, jugar que tiene contrato tiene que jugar. Pero vamos a ser positivos, y pensar que renovará y que está feliz aquí. Quiero ser positivo. Pero, en caso contrario, si tiene contrato tiene que jugar y soy muy claro en eso. Y por imagen del club, también, no valoro ni contemplo esa opción”, se sinceró Xavi.

De momento, habrá que ver si Dembélé, ya en buena forma, juega ante el Real Betis este sábado. “El objetivo lógicamente es ganar y tendremos más números para ganar si jugamos bien. Hemos mejorado la salida de pelota ante presión alta, jugar en campo contrario, aspectos defensivos a mejorar porque hay hábitos de antes. Hay que ajustar cosas, pero si es ganando como en Villarreal mucho mejor”, comentó sobre el trabajo de esta semana.

