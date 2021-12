Ousmane Dembélé sería la primera gran baja del FC Barcelona de cara a la temporada 2022-23. De acuerdo a información que presenta este miércoles el diario catalán Sport, el delantero francés y su entorno han decidido no renovar contrato con el club azulgrana. Así las cosas, el campeón del mundo en Rusia 2018 no jugaría en el Camp Nou más allá del 30 de junio del próximo año y exactamente en un mes, cuando se abra el mercado de invierno, podría empezar a escuchar ofertas de otros equipos y no tendría necesidad de dejar un solo euro en las arcas de la institución de la Ciudad Condal.

Tal como apunta la citada fuente, las negociaciones entre el Barça y Dembélé han fracasado por un desacuerdo económico. Ni el exdelantero del Dortmund ni su círculo más cercano están conformes con la propuesta del presidente Joan Laporta, quien trata de adecuar las renovaciones a la crisis financiera del club.

“Ousmane Dembélé, jugador del Barcelona, ha tomado la decisión de no prorrogar su contrato con el Barcelona que expira el próximo 30 de junio de 2022. Solo un cambio drástico en lo que hace referencia a las comisiones de la operación, grandes obstáculos para el acuerdo final, podría hacer cambiar de planes al delantero francés que cumple su quinta temporada en el club azulgrana”, publica el diario Sport este miércoles.

En Camp Nou le han hecho saber a Dembélé y su entorno que no se imaginan un futuro sin él, que es de los pilares del equipo. Sin embargo, no están dispuestos a subastar el futuro del club, tal como pasó a mitad de año con el argentino Messi, al que tampoco se le renovó por temas de dinero.

La postura de Xavi Hernández

Consultado por su situación en el Barcelona, el flamante nuevo técnico azulgrana, Xavi Hernández, consideró fundamental la continuidad de Ousmane Dembélé más allá del 30 de junio de 2022. Semejantes declaraciones cayeron bien en el entorno del ex Rennes.

“Bien trabajado puede ser el mejor futbolista del mundo en su posición. Tiene unas condiciones espectaculares. Es muy importante, eso sí, que tenga una mentalidad ganadora, que tenga rendimiento. Sí, su renovación es prioritaria ahora mismo”, dijo el de Terrasa.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.