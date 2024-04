En España, los últimos meses no han sido fáciles para Vinicius Junior: el delantero brasileño ha recibido repetidos insultos racistas desde la tribuna en partido de LaLiga. Real Madrid ha buscado tomar cartas en el asunto y, desde el campeonato, también se han pronunciado buscando erradicar este problema social que viene afectando a miles de personas en el mundo del fútbol. Conscientes de la situación, algunos jugadores se han pronunciado sobre el tema y uno de ellos fue Didier Drogba quien mostró su apoyo, pero también dejó claro que no debe repercutir en su rendimiento con el equipo de Carlo Ancelotti.

“Vinícius va a tener que armarse de coraje y seguir siendo rindiendo al máximo porque, de momento, es la única manera de defenderse, estando entre los mejores del mundo”, señaló el que fuera también jugador del Chelsea, Marsella y Galatasaray, y que el pasado octubre, durante la gala del Balón de Oro 2023, agradeció personalmente al delantero del Madrid su lucha contra el racismo.

Drogba no ha sido ajeno a este tipo de situaciones. En Turquía, el marfilense también sufrió los insultos de todo un estadio, siendo juzgado por su color de piel. El exfutbolista ha reconocido que no es fácil sobrellevarlo porque repercute a nivel anímico, algo que pasó con Vinicius cuando estalló en llanto en plena conferencia de prensa.

“Lo que vive Vinícius hoy es resultado del mundo globalizado en el que estamos, de las redes sociales, de las personas que se esconden en sus teléfonos para decirte cosas desagradables, para incitar al odio. Desgraciadamente, hace falta que se adopten medidas fuertes al respecto”, añadió al respecto, en cuanto a las políticas que hay de parte de las organizaciones en el fútbol.

Vinícius es una de las principales figuras del Real Madrid. (Foto: Getty Images)

Didier también envió un mensaje para que todas las instancias implicadas puedan tomar acciones y ser firmes al momento de tomar decisiones: “Los gobiernos tienen que implicarse en el castigo a los actos racistas, porque la FIFA puede decidir sancionar, la UEFA, también, pero sin los Estados, sin la acción de los gobiernos, si no se implican, es difícil poner cualquier cosa en marcha”.





Vinícius exigió castigo para los racistas

Durante una conferencia de prensa con la Selección de Brasil, el delantero del Madrid señaló que se siente frustrado porque no hay castigo para los racistas. “La falta de castigo es lo que más me molesta, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después. En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera para que la gente deje de decir lo que dicen. Para que los niños no digan esas cosas, porque es verdad que yo cuando era niño no sabía lo que era el racismo”, apuntó.

Una vez que se recompuso, el atacante se refirió a la posibilidad de irse de LaLiga. “Nunca he pensado en irme porque le daría a los racistas lo que ellos quieren. Voy a seguir en el mejor club del mundo, marcando muchos goles para que me sigan viendo. Los racistas son minoría”, sostuvo.

Finalmente, Vinícius destacó que recordar a su familia le da fuerzas para seguir luchando contra el racismo. “Mi familia, todas esas personas que sufren día a día. Otras personas no tienen tanta perspectiva de futuro. Me encanta estar aquí para representar a todo lo que represento, mi familia, Brasil... Sé de donde vengo, no había tanto futuro. Ya soy un vencedor por estar donde estoy. Quiero ser mejor y ayudar a mi equipo”, concluyó.





