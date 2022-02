El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, instó este viernes al portugués Joao Félix a decir cuál es el “problema” del equipo, inmerso en una crisis de resultados, si de verdad lo “tiene claro”, al mismo tiempo que reconoció que a los rojiblancos les está faltando “concentración e intensidad”.

“(Joao Félix) No me está decepcionando. Cuando tengan la posibilidad de preguntarle (a Joao Félix) le podéis preguntar. Si él tiene claro cuál es el problema, estaría bien saberlo. Hay muchas situaciones que habría que preguntarle a él. Son muchas las variantes”, expresó Simeone en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Getafe de este sábado (21.00), sobre las declaraciones del delantero portugués en una entrevista en ‘The Athletic’.

Joao Félix era preguntado sobre el momento por el que pasa el Atleti, respondiendo que sabe “lo que ocurre”, pero prefería no contestar, después de caer 4-2 en el Camp Nou.

Simeone sabe la respuesta

Sin embargo, para el técnico argentino las respuestas están en la fragilidad defensiva, la concentración y la intensidad. “Cada vez que recibimos un tiro al arco desgraciadamente es gol, esperemos que cambie y la situación sea a favor nuestro en situaciones concretas. Necesitamos levantar la concentración y la intensidad, ganar más duelos. Hemos buscado que el equipo ataque mejor, y hoy somos el tercer equipo más goleado en la liga, estamos sufriendo lo que nunca nos pasó”, lamentó.

La polémica con Wass

Simeone no podrá contar con su reciente fichaje Daniel Wass, lesionado en el Camp Nou y al que Simeone pidió que siguiera en el campo cuando estaba siendo atendido por el equipo médico. “Actué como actúo desde hace diez años. Muchas veces son golpes secundarios y no tienen mucha influencia, lo hice siempre. Esta vez tenía una lesión, pero esperamos que se pueda recuperar lo más pronto posible, esperamos que en dos semanas esté con el grupo”, explicó.

“No he pedido perdón a Wass, cuando los jugadores se golpean, a veces son golpes secundarios y no generan nada grave para el futbolista. Lo hemos hecho siempre. Esta vez apareció una lesión, pero siempre he hecho lo mismo, estoy tranquilo”, añadió.





