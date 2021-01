El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, eludió comentar las informaciones sobre la oferta de renovar hasta 2024 por parte del club y, reiterando que está “muy feliz” en el conjunto colchonero, prefiere centrarse en que le queda “un año todavía por delante” y en “seguir evolucionando” a un equipo que tendrá una dura prueba este jueves ante el Eibar.

“Cuando tengamos algo concreto y hayamos hablado profundamente, seguramente informaremos. Hoy no hay nada, pero estoy muy feliz dónde estoy y me queda un año todavía por delante. Cuando haya alguna reunión importante y un camino a que esto suceda, serán informados para que sean los primeros en saberlo”, subrayó Simeone, que tiene contrato hasta 2022, este miércoles en rueda de prensa.

Defiende la cima

En lo deportivo, advirtió de la dificultad de la visita al Eibar, “un campo que siempre ha sido duro y difícil” y donde se toparán “con un rival que tiene una manera de jugar importante en cuanto a la presión que ejerce en todo el campo” y al que José Luis Mendilibar “siempre va mejorando en calidad de juego”.

El ‘Cholo’ no podrá contar con tres titulares como Koke Resurrección, Mario Hermoso y Kieran Trippier, “futbolistas muy importantes”, pero dejó claro que es de nuevo “una gran oportunidad para compañeros que están esperando para jugar y mostrar su potencial”.

El técnico argentino no desveló si el portugués Joao Felix volverá al once, como tampoco confirmó si tendrá o no minutos el último refuerzo ‘colchonero’ Moussá Dembélé.

Opción Odegaard

Simeone descartó cualquier interés en el centrocampista noruego Martin Odegaard, que podría salir cedido del Real Madrid, ni tampoco habló de salidas o entradas. “Siempre pensamos que los mercados están para que algo suceda y esperamos que termine lo antes posible porque estamos contentos con una plantilla con jugadores importantes”, confesó.

