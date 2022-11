Lejos de los rumores de una posible salida de Atlético de Madrid, Diego Simeone habló sobre el presente del club y cómo vienen afrontando el duro momento tras la eliminación de la Champions League, en la previa del choque ante Espanyol por LaLiga. El cuadro ‘colchonero’ culminó en el cuarto lugar y tampoco accedió a Europa League. Sin embargo, el DT se mostró seguro de su continuidad y aseguró que el equipo es una familia.

“Nunca fui de pedir nada. Entiendo y convivo en mi forma de vivir de que hay que dar, todo el grupo tiene que dar más porque la gente va a estar. La hinchada quiere ir con sus hijos a ver el partido y pasar un buen momento. Tenemos que dar para que eso suceda. Esto es como una familia. A veces, peleas con tus primos, tu mujer, hermanos... Pero luego, si hay un problema, hay una reunión y se soluciona todo. Es momento de estar juntos, unidos”, contó en conferencia de prensa.

Respecto a la derrota en el último partido por Liga de Campeones, se mostró como el total responsable y aclaró que solo necesitan un tema de resignación a pesar del “dolor” que todo esto causa.

“Yo soy el responsable de qué se muestra en el campo. Hemos tenido el luto por la Champions porque si a uno no le duelen las cosas, no está bien. Igual que se festejan las victorias hay que permitirse estar mal cuando no salen las cosas, pero la vida continúa y el sol vuelve a salir. No fuimos nosotros. No supimos cambiar la forma del partido, pero pasó y hay que asumirlo y trabajar. Más que nunca, partido a partido”, comentó.





La visión sobre la Copa del Mundo

Para Diego Simeone, la Copa del Mundo es un detalle nada menor en la carrera del futbolista. Sin embargo, se dio el tiempo de aconsejar a los jugadores sobre cómo vivir este momento para no sentir el paso de representar a su selección en un torneo tan importante.

“Si yo fuese futbolista, a pocos días de empezar tendría una gran ilusión porque es lo más grande, pero cuando me vistiera para jugar con mi equipo no recordaría el Mundial. Uno cuando compite se olvida y lo hace para ganar. Aquí tenemos mucha gente competitiva que representa esto con hechos”, mencionó.





