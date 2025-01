¡No te lo puedes perder! El Real Madrid vs. Barcelona protagonizarán un duelo infartante por la gran final de la Supercopa de España. La transmisión del partido lo podrás ver por las pantallas de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, y a través de su versión de streaming en DGO. Juegan este domingo 12 de enero a partir de las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador) en el Estadio King Abdullah Sports City, ubicado en Yidda, Arabia Saudita. Con un antecedente previo en el 2024, los ‘merengues’ quieren volver a golear a los ‘culés’ tal como ese último 4-1 que le propinaron en la edición del año pasado del mismo torneo. Pero el Barça no se queda atrás, porque el clásico español más reciente se lo llevaron los ‘blaugranas’ y hoy por el título lo quieren volver a repetir. No te pierdas de ningún detalle en la web de Depor.





Afinan la puntería y alistan los guantes para la final de la Supercopa. (Video: Real Madrid)

