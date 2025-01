¡Partidazo de infarto! Desde el King Abdullah Sports City en Arabia Saudita, Real Madrid vs. Mallorca medirán fuerzas EN VIVO y EN DIRECTO por el pase a la gran final de la Supercopa de España, este jueves 8 de enero del 2025. DSports tiene los derechos de transmisión de este encuentro, disponible en DIRECTV, además de su versión digital en DGO. Toma en cuenta que el cruce está pactado para las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay). Si bien los ‘bermellones’ no pudieron hacerle frente a un equipo de cuarta categoría cayendo 3-0 por la Copa del Rey, los ‘madridistas’ no podrán confiarse pues de todas maneras llegan motivados para hacerle frente a uno de los equipos más poderosos de España que si lograron cumplir con su reto en el mismo torneo y golearon 5-0 al Minera. ¡No te pierdas ningún detalle de este cruce en la web de Depor!





Real Madrid y Mallorca juegan por la Supercopa de España. (Video: Real Madrid)