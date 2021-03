Real Madrid vs. Elche se ven las caras (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la jornada 27 de LaLiga Santander, este sábado 13 de marzo desde las 10:15 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy se encuentra a cargo de DIRECTV Sports, Movistar Laliga 1, Mitele Plus y Movistar+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Sigue el minuto a minuto y todas las incidencias del partido por Depor.

Con el regreso de Sergio Ramos y Eden Hazard, Real Madrid (3° con 54 puntos) recibirá a Elche (17° con 24), en otro intento más por acercarse al líder de la liga española, Atlético de Madrid. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

Real Madrid vs. Elche: horarios del partido

México - 9:15 a.m.

Perú - 10:15 a.m.

Ecuador - 10:15 a.m.

Colombia - 10:15 a.m.

Bolivia - 11:15 a.m.

Venezuela - 11:15 a.m.

Chile - 12:15 p.m.

Paraguay - 12:15 p.m.

Argentina - 12:15 p.m.

Uruguay - 12:15 p.m.

Brasil - 12:15 p.m.

España - 4:15 p.m.

Intentando no descentrarse con el duelo inminente ante el Atalanta del martes, pero anunciando retoques en su equipo, Zidane recupera a su capitán y referente defensivo, Sergio Ramos, y al futbolista clave en todo el entramado ofensivo de Real Madrid, que tan poco gol está aportando, Hazard.

Las derrotas en el Di Stéfano ante rivales como Cádiz, Alavés y Levante, son un aviso para el Real Madrid en un tipos de encuentros similares al que se encontrará ante el Elche. Si Ramos, con más opciones de titularidad, regresa de inicio, provocaría un cambio de posición en Nacho Fernández que podría pasar al lateral.

Debe decidir su tridente ofensivo Zidane, que duda entre la continuidad a un Marco Asensio que encadena siete partidos sin aportar gol, dar entrada de inicio a Hazard o devolver la titularidad al brasileño Vinicius tras sus buenos minutos en el derbi madrileño del Wanda Metropolitano.

La desventaja de ocho puntos con el Atlético de Madrid obliga a Real Madrid a cumplir el reto de vencer los tres partidos que encara el conjunto madridista antes del clásico del fútbol español ante Elche, Celta de Vigo y Eibar.

Por su parte, el Elche afronta la visita al Real Madrid en uno de los mejores momentos de la temporada tras haber logrado salir la pasada jornada de la zona de descenso, en la que llevaba dos meses, gracias a su victoria ante el Sevilla.

El conjunto de Fran Escribá asume la dificultad de sorprender al vigente campeón de Liga, pero confía en repetir la buena imagen ofrecida en la primera vuelta, en la que logró arrancar un empate. No podrá contar para este partido con el argentino Emiliano Rigoni, quien continúa de baja tras sufrir una lesión muscular hace dos semanas.

Tampoco viajará a Madrid el reciente fichaje del club, el argentino Pablo Piatti, ya que Escribá prefiere que continúe con su trabajo físico específico de mejora de su condición física tras varios meses sin competir.

La principal novedad es la recuperación del colombiano Johan Mojica, quien se perdió la última jornada por unos problemas musculares.

Real Madrid vs. Elche: probables alineaciones

Real Madrid: Courtois, Nacho, Sergio Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Valverde, Kroos, Lucas Vázquez, Vinicius y Benzema.

Elche: Edgar Badía, Barragán, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Mojica, Fidel, Marcone, Guti, Tete Morente, Guido Carrillo y Lucas Boyé.

Con información de EFE.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR