Real Madrid – Mallorca disputan este miércoles un duelo correspondiente a la sexta jornada de La Liga. El cuadro de Carlo Ancelotti buscará recuperar el liderazgo en LaLiga, mientras que los de Piratas buscarán dar la sorpresa. DirecTV Sports, a través de sus distintas plataformas, transmitirán el partid de fútbol en vivo. Entérate aquí cómo seguirlo en directo desde tu TV, ordenador y teléfono móvil.

Real Madrid viene de cosechar cuatro victorias seguidas (tres por LaLiga y una por la Champions) y apunta a recuperar el primer lugar este miércoles. El entrenador merengue, Carlo Ancelotti, anunció rotaciones para este cotejo, pues hay jugadores lesionados.

Mallorca es uno de los equipos ascendidos en La Liga. Bajo la conducción técnica de Luis García Plaza, ha perdido apenas un partido en las cinco fechas disputadas (los otros encuentros terminaron en dos triunfos y dos empates).

¿Dónde juegan Real Madrid – Mallorca?

Real Madrid – Mallorca se enfrentan este miércoles 22 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. La hora del juego empieza a las 15:00 horas de Perú y 22:00 horas de España. Alberola Rojas será el árbitro central

¿A qué hora y qué otros canales TV transmitirán el Real Madrid – Mallorca?

Perú: 15:00 horas vía DIRECTV Sports | DirecTV GO

Ecuador: 15:00 horas vía DIRECTV Sports | DirecTV GO

Colombia: 15:00 horas vía DIRECTV Sports | DirecTV GO

México: 15:00 horas vía Blue to Go Video Everywhere

Venezuela: 16:00 horas vía DIRECTV Sports | DirecTV GO

Chile: 16:00 horas vía DIRECTV Sports | DirecTV GO

Argentina: 17:00 horas vía DIRECTV Sports | DirecTV GO

Uruguay: 17:00 horas vía DIRECTV Sports | DirecTV GO

España: 22:00 horas vía Movistar+, Mitele Plus

¿Cómo ver el Real Madrid - Mallorca en directo vía DirecTV Sports?

¿Cómo ver en España el Real Madrid - Inter en directo ahora?

Si te encuentras en España y quieres ver el Real Madrid - Mallorca en directo por La Liga solo deberás sintonizar los siguientes canales que te mencionaremos a continuación.

Movistar LaLiga (M46 O110)

M. LaLiga 1 (M47 O112)

M. LaLiga UHD (M440 O111)

LaLiga TV Bar (exclusivo para bares y locales públicos)

¿Cómo formarían Real Madrid – Mallorca para el partido en directo?

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Miguel Gutiérrez; Casemiro, Camavinga, Isco; Rodrygo, Marco Asensio o Vinicius, y Benzema.

Mallorca: Reina; Sastre, Valjent, Oliván, Costa; Kubo, Babá o Battaglia, Febas, Dani Rodríguez, Kang In Lee; y Fer Niño.