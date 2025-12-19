Dónde ver Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO vía DSports y DIRECTV por LaLiga
Dónde ver Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO vía DSports y DIRECTV por LaLiga

¿Dónde puedes ver vs. ? Ambos equipos chocan por la fecha 17 de . ¿A qué hora arranca? Según la programación, el partido está pactado para las 3:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España) del sábado 19 de diciembre del 2025. La transmisión está a cargo de DIRECTV y DGO para todo el territorio peruano, además de América TV, y Movistar Plus junto a DAZN para todo España. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.

Dónde ver Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO vía DSports y DIRECTV por LaLiga. (Video: ESPN)
