Dónde ver Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO vía DSports y DIRECTV por LaLiga
¿Dónde puedes ver Real Madrid vs. Sevilla? Ambos equipos chocan por la fecha 17 de LaLiga. ¿A qué hora arranca? Según la programación, el partido está pactado para las 3:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España) del sábado 19 de diciembre del 2025. La transmisión está a cargo de DIRECTV y DGO para todo el territorio peruano, además de América TV, y Movistar Plus junto a DAZN para todo España. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.
Dónde ver Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO vía DSports y DIRECTV por LaLiga. (Video: ESPN)