La primera victoria del año para el Real Madrid fue una realidad tras vencer por 1-2 al Valencia en condición de visitante. Sin embargo, la alegría no fue completa puesto que algunos altercados pusieron nuevamente en el ojo de la tormenta a Vinicius Jr. quien se fue expulsado en los últimos minutos del partido. Pero no solo fue eso lo que no dejó del todo contento a Carlo Ancelotti, también analizó lo mal que lo pasó su equipo durante el partido.

Y es que el Real Madrid no es el mismo desde hace ya unas jornadas atrás, la irregularidad lo persigue no solo en LaLiga sino también en Champions League. Eso lo ha sabido reconocer su entrenador, Carlo Ancelotti, quien aseguró que no pueden mostrar dos versiones diferentes en un mismo partido.

“Era el mismo equipo, los mismos jugadores, además con uno menos... Esto obviamente son tres puntos muy muy importantes, merecidos, pero tenemos que entender que no podemos mostrar estas dos caras. Muy mal la primera parte, tremendamente bien la segunda parte con 10″, declaró Ancelotti en rueda de prensa desde el Estadio de Mestalla.

Pero el tema central, por supuesto, fue la polémica expulsión de Vinicius Jr., polémica por las reacciones que se generaron de su parte luego de que el árbitro le mostrara la roja y también por los gritos de la afición en contra del brasileño.

🚨INSULTOS RACISTAS A VINÍCIUS JUNIOR HOY EN MESTALLA.



ESTO ES LAMENTABLE🤮🤮🤮🤮🤮pic.twitter.com/RY0Q2BGXiZ — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) January 3, 2025

Ante esto, el entrenador italiano explicó: “Nosotros lo que pensamos de verdad es que no era roja. Ha habido un toque de Dimitrievski y luego un empujón de Vini. Creo que con dos amarillas estaba arreglado. Vini ha sufrido y no quiero decir que ha caído en la trampa. Hay días que le salen bien y otras veces un poco menos. Ojalá que pueda jugar el próximo partido”.

Finalmente, indicó cuáles serán las intenciones del club para que perdonen una sanción mayor a Vinícius. “Vamos a recurrir, esperemos que acepten el recurso, para que no haya ninguna sanción para él. Nosotros, como he dicho, pensamos que no era roja”.

TE PUEDE INTERESAR