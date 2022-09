Apenas tiene 31 años y debería estar en el mejor momento de su carrera. Sin embargo, ya no es el mismo. De aquel Eden Hazard desequilibrante, ágil y goleador que vimos en el Chelsea parece no quedar nada. Su presente en el Real Madrid lo dice todo: relegado al banquillo y renegando cada fin de semana que ve como Ancelotti lo mantiene en un segundo o tercer plano. Pero no es todo, pues el belga también observa constantemente como el valor de su ficha cae de manera estrepitosa.

Era junio de 2019 cuando la ‘Casa Blanca’ desembolsó prácticamente 100 millones de euros para contratar al ‘Duque’, luego que este aniquile marcas y récords en la Premier League. Parecía ser un negocio redondo, pero no. Constantes lesiones y un estado físico que siempre generó críticas por parte de los medios españoles y hinchas hicieron que Hazard nunca pueda brillar como con la camiseta de los ‘Blues’.

Así las cosas, en la actualidad la carta pase del jugador europeo no vale ni la tercera parte de lo que alguna vez costó. Según lo últimos datos que maneja el portal Transfermarkt, solo estaría cotizada en unos 12 millones de euros.

Se trata de un monto que apenas se puede comparar con lo que valía cuando jugaba en el Lille francés y era prácticamente un desconocido para el mundo. De esta manera, a Hazard pareciera quedarle una sola bala para sacar a flote su carrera: la Copa del Mundo 2022.

En Qatar, el aún madridista tendrá la oportunidad de mostrar el fútbol que alguna vez lo llevó al estrellato, junto a una selección catalogada como las mejores del momento. Acaso con el fin de demostrar en la capital española su valía o buscar un nuevo equipo con el que pueda volver a las primera planas a nivel de clubes.





Hazard confiesa que su situación es delicada en el Real Madrid

Durante el parón por la fecha FIFA, el capitán de la selección belga, Eden Hazard, reconoció que se encuentra en “una situación delicada” en el Real Madrid porque está contento en el club pero tiene menos pocos minutos de juego.

”Han sido momentos complicados porque quiero jugar y no juego. Me siento bien en el Real Madrid, solo que juego menos. Y cuando juego, juego bien. Es una situación delicada porque quiero jugar más”, dijo el atacante belga tras la victoria de los Diablos Rojos contra Gales por 2-1.

Eso sí, declaró no estar sorprendido por el nivel mostrado con su selección porque tiene confianza en su talento, aunque reconoció que “podría haber hecho más”. ”Sé lo que puedo hacer cuando juego”, añadió el belga, que celebró que Roberto Martínez le sacara en el once titular, pese a no tener continuidad bajo el mando de Carlo Ancelotti.





