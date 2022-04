Cuando el Real Madrid fichó a Eden Hazard en el 2019, todo hacía indicar que el belga reeditaría sus grandes noches con el Chelsea en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, en su tercera temporada con los blancos sus problemas físicos y las pocas oportunidades de Carlo Ancelotti no le han permitido recuperar su mejor nivel, lo cual ha puesto sobre la mesa el tema de su futura renovación e incluso un posible préstamo.

Si bien el contrato del delantero con los ‘Galácticos’ finaliza a mediados del 2024, la proximidad de la Copa del Mundo Qatar 2022 lo invitaría a tomar nuevos rumbos para llegar en forma a los partidos de la Selección de Bélgica. Aunque esto aún no lo ha conversado directamente con Florentino Pérez, su entorno más cercano ha dado luces sobre lo que quiere.

Kylian Hazard, hermano del ‘Duque’, ha manifestado que el extremo izquierdo aún se siente motivado para recuperarse y estar a disposición del Real Madrid. “No va a dejar el Real Madrid hasta que demuestre que es el más fuerte allí. Esa ha sido su actitud siempre, en todos los clubes en los que ha estado. No se quiere ir y no creo que se vaya”, declaró al medio belga ‘RTBL’.

Sin embargo, dejó en claro que esto no depende exclusivamente de Eden, sino de la decisión que tome el mandamás de los ‘Merengues’. “Si el presidente quiere que se vaya, si sabe que no va a tener más oportunidades de jugar, entonces dudo que se quede. Pero os aseguro que hará todo lo posible para demostrar que es el mejor jugador del Real Madrid”, acotó.

Eden Hazard no ha dejado de lesionarse desde que fichó por el Real Madrid en 2019. (Foto: Getty Images)

Respecto a la operación a la que fue sometido el exChelsea, Kylian Hazard sostuvo que será cuestión de tiempo saber si haber retirado la placa de osteosíntesis que se le colocó en el peroné derecho ha sido una decisión acertada: “Hace dos años que quería quitarse la placa, pero nunca se le presentó la oportunidad. ¿Quitarla cambiará las cosas? Ya veremos”, puntualizó.

Como se recuerda, Eden Hazard pasó por el quirófano el 29 de marzo y según los últimos reportes médicos estará fuera de terrenos de juego por un mes y medio. En lo que va de la temporada, el nacido en La Louvière ha disputado un total de 22 partidos, completando 877 minutos de juego y marcando un solo gol, frente al Elche por la Copa del Rey.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO