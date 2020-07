Una temporada para el olvido y si no logra reponerse bien, podría estar ante un mal crónico. La situación de Eden Hazard tiene en vilo a todo el Real Madrid y no es para menos. El último ‘Galáctico’ de Florentino Pérez no es ni la sombra de lo que fue en el Chelsea y no solo por un tema de adaptabilidad, sino por una lesión en el tobillo derecho que no lo deja en paz.

El ‘Duque’ cayó lesionado en noviembre y en marzo fue operado. El parón por el confinamiento parecía que había caído como anillo al dedo al jugador, en teoría ya recuperado al cien por cien. Sin embargo, las constantes faltas de los defensores lo hicieron caer otra vez.

“Es verdad que Eden los últimos días está teniendo molestias y como siempre no queremos arriesgar nada. Ojalá sea poca cosa y le podamos ver de nuevo con nosotros antes del final. Va a estar fuera tres o cuatro días por esta molestia y espero que vuelva pronto”, aseguró Zinedine Zidane en conferencia de prensa previo al choque en Bilbao.

Hasta la próxima temporada

Si bien en el Real Madrid tiene esperanzas de que su fichaje estrella de la temporada pueda tener algunos minutos más en las cuatro fechas restantes de LaLiga, según adelantan distintos portales madridistas, desde el entorno de Hazard prefieren que no juegue más.

La temporada ha sido un auténtico calvario para el belga, que habría decidido tomarse otro tiempo no solo para ponerse a punto físicamente, sino también a nivel deportivo. Hazard no ha encontrado la tecla y su influencia en el juego del equipo de Zidane ha sido escasa. Lesión y bajo rendimiento, una cosa ha podido llevar a la otra, pero lo cierto es que el ‘Duque’ no ha logrado entrar bien en el Madrid.

La crónica de la lesión

Hazard cayó en el partido de Champions ante el PSG en noviembre de 2019. El club optó por un tratamiento conservador que le permitió reaparecer tras 67 días de baja, pero, en el siguiente partido volvió a lesionarse en el mismo tobillo, y esta vez se optó por la intervención quirúrgica.

El mediocampista se operó el 5 de marzo y esta vez permaneció 76 días de baja, aunque su ausencia coincidió con el confinamiento. Regresó ante el Eibar, en el primer partido tras el parón, y de nuevo se mostraba fino hasta que llegó la visita al Espanyol. Aguantó 63 minutos sobre el terreno de juego antes de abandonarlo con evidentes gestos de dolor en el tobillo dañado.

