Por los minutos que ya no tiene. Bélgica buscará en esta fecha de Eliminatorias Qatar 2022, ante Escocia, sellar una clasificación a la Copa del Mundo que tiene ya muy encarrilada. Pero sobre todo, buscar hacer sentir futbolista nuevamente a Eden Hazard, que tendrá la oportunidad de resarcirse y jugar todos los minutos que no le ha dejado Ancelotti en los últimos partidos. Roberto Martínez, técnico de los ‘Diablos Rojos’, mostró su preocupación por la situación.

El ‘7′ del Real Madrid, en el duelo ante el Rayo Vallecano (2-1), sin ir más lejos, apenas sí jugó siete minutos y apenas entró en contacto con el balón. “Una situación inusual”, para ‘Bob’ Martínez, que sin embargo, espera revertir.

“No esperábamos que saliera así”, dijo Martínez en una entrevista con HLN. “Pero eso es fútbol. He visto que está médicamente bien. Está completamente en forma. Tenemos una buena relación con el Real Madrid. Sabemos que hace un trabajo extra para mantenerse lo más en forma posible. Eden quiere hacer todo lo posible para alcanzar su nivel más alto”, expresó, calmando a la afición belga.

Martínez reconoció que no es positivo el hecho de que haya sumado pocos minutos en los últimos encuentros. “Este período de partidos internacionales es una gran oportunidad para jugar. No es una situación ideal. Pero no nos preocupamos hasta que Eden deje de disfrutar del fútbol. De momento, no es el caso. Creo que puede terminar la temporada fuerte”, afirmó.

Aún así, la posibilidad de una lesión, debido a su historial, siempre revolotea sobre la figura de Hazard. De hecho, su último percance lo sufrió precisamente con Bélgica, durante la Nations League, y el Real Madrid teme cada vez que hace las maletas hacia el país flamenco.

Eden Hazard, que llegó para ser estrella del equipo, apenas ha jugado 12minutos en los últimos tres duelos: cinco contra el Elche, ninguno contra el Shakhtar y siete contra el Rayo. Situación crítica que ha despertado rumores de venta para el mercado invernal.

