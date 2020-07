Eden Hazard no ha podido rendir desde su arribo al Real Madrid, club que pagó cerca de 100 millones de euros por el ex Chelsea FC. Sin embargo, el futbolista belga ha conseguido captar la atención en el último entrenamiento del Real Madrid, pero no por lo hecho en la cancha, sino por el lujoso auto con el que arribó hasta la ciudad deportiva del cuadro merengue, un Lamborghini Aventador SVJ.

Este lujoso Lamborghini Aventador SVJ, es un modelo que Eden Hazard solicitó con especial cuidado a la fábrica italiana. Esta sólo aceptó 963 pedidos por 473.925 euros. Sin embargo este precio no incluye algunos detalles personalizados, que el jugador de Real Madrid ha pedido, sobre todo en el interior del vehículo.

Eden Hazard recibe mensualmente 1,66 millones de dólares al mes, un sueldo que le permite ponerse frente al volante de esta máquina de color blanco que lleva dentro un motor V12 con 770 CV de potencia a 8.500 rpm. Tracción y dirección a cuatro ruedas, capaz de alcanzar los 100 km/h en tan solo 2,8 segundos y lograr una velocidad máxima de 350 km/h, algo que asegura que nunca llegará retrasado aun entrenamiento programado por el Real Madrid.

El nuevo juguetito de Eden Hazard cuenta, además, con una caja de cambios de siete velocidades, suspensión de dureza variable, aerodinámica activa y una carrocería hecha a base de fibra de carbono. Este coche competirá en la playa de estacionamiento de Real Madrid con el Bugatti Chiron, de Karim Benzema, que con 1.500 CV supera los 420 km/h. Sin embargo ninguno podrá probar todo su potencial en las calles, pues la Comunidad de Madrid, tiene limites de velocidad, aunque siempre pueden competir en el circuito de El Jarama.