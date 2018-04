Real Madrid está a poco de hacer historia nuevamente. Si es que resulta como vencedor ante Bayern Munich en semifinales y luego gana la final de la Champions League, será el primer club que se lleva este torneo por tercera vez consecutiva. Si bien es cierto que van por buen camino en términos futbolísticos a nivel europeo, la dirigencia no se duerme en materia de fichajes. Eden Hazard , como ha dicho la prensa del Viejo Continente en repetidas ocasiones, está en la mira.

Este lunes, el portal 'Fichajes' sostiene que el estado de ánimo de Eden Hazard en Chelsea lo acerca cada vez más al Real Madrid. El citado medio indica que el mediapunta, ex Lille, se encuentra frustrado por la temporada de los 'blues, pese a que han clasificado a la final de la FA Cup ante Manchester United.

Y es que el conjunto de Hazard no ha hecho una buena Premier League. Está en el quinto puesto, a cinco puntos del cuarto lugar que tiene Tottenham el cual da el último boleto a la próxima edición de la Champions. "En los últimos meses no he estado bien. Me siento frustrado", apuntó en declaraciones que recoge 'Fichajes'.

Para el portal 'Transfermarkt', el jugador de la Selección de Bélgica - estará en el Mundial Rusia 2018 - tiene un valor de 100 millones de euros. El Madrid no tendría problemas en lograr esta cifra ya que en las últimas dos ventanas no ha hecho contrataciones descollantes.

Por lo pronto, Eden Hazard jugó todo el partido en que el Chelsea derrotó 2-0 al Southampton en el mítico estadio Wembley. Ahora tan solo debe esperar al 19 de mayo, fecha en la que chocará en la finalísima ante el United de José Mourinho.