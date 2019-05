Sabe que se va al Real Madrid: David Luiz se da por vencido por la marcha de Hazard [VIDEO]

Los hinchas del Real Madrid marcan las fechas de sus calendarios como previa de la próxima temporada. Y es que los hinchas merengues ya sueñan con tener a Eden Hazard , quien tiene prácticamente todo arreglado para convertirse en el nuevo galáctico merengue de Florentino Pérez. El acuerdo con Chelsea estaría fijado en 100 millones de euros.

En la tienda del club inglesa ya conocen que Eden Hazard se marchará al Real Madrid. Hasta sus mismos compañeros. David Luiz, defensa brasilero que vive su segunda etapa en Stamford Bridge, sostuvo que entienden la decisión del internacional con la Selección de Bélgica en querer llegar a uno de los mejores equipos del mundo.

"Claro, es un gran jugador y quiero jugar con los mejores, pero la verdad que es él quien tiene que decidir. Yo tuve que decidir cuando me fui al PSG y no fue fácil. Creí que mi ciclo había terminado y necesitaba asumir nuevos desafíos", fue lo que sostuvo David Luiz respecto al futuro inmediato de Hazard, ex Lille.

Eden Hazard y David Luiz han ganado la Premier en Chelsea. (Video: AS)

Asimismo, destacó la gran evolución que el mediapunta belga tuvo en la tienda inglesa. "Llegó aquí siendo muy joven y ahora es uno de los mejores jugadores del mundo. Le deseo lo mejor y espero que se quedó con nosotros", apuntó el también ex defensor del Benfica.

Este 29 de mayo sería el último partido de Eden Hazard con la camiseta del Chelsea. En esa fecha, los 'blues' de Maurizio Sarri chocarán frente al Arsenal en el Estadio Olímpico de Bakú por la gran final de la UEFA Europa League 2018-19. ¿Se irá el 'Duque' como campeón europeo?

