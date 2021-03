La jornada que se vivió en el Camp Nou fue la mejor manera de explicarle al mundo una de las principales singularidades del club. El Barça es de los últimos bastiones democráticos que conserva el fútbol moderno: elecciones, debates, confrontación de proyectos y que los socios decidan quién quieren que lidere el próximo proyecto culé. El Barça no tiene detrás ningún magnate con petrodólares que ficha a golpe de talonario. El Barça es un club democrático propiedad de sus socios y que tiene muy claro que sus raíces son innegociables. Es ‘més que un club’. Y no hay mejor imagen para representar todo esto que la del capitán del primer equipo votando al lado del resto de socios y demostrando a la vez que es más culé que el palo de la bandera. Leo Messi sabe lo que significa ser jugador del Barça y sabe que en ningún sitio estará mejor que en Barcelona. Si no, si solo se guiara por el dinero, no se hubiera molestado en ir hasta el Camp Nou en su día de fiesta para votar al presidente de un club con el que no tiene intención de volver a jugar. Sea como sea, 10 años, 9 meses y 6 días después, Laporta recupera el mando y el Barça, la ilusión.

ADRIÀ COROMINAS

[@adriacat]