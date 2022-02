Las redes sociales suelen ser un lugar de desahogo o refugio para muchas personas que publican lo que pasa en su día a día. Sin embargo, los personajes públicos deben de tener ciertos parámetros para evitar las críticas. La vicepresidenta de FC Barcelona, Elena Fort, desató la polémica tras publicar un tweet burlándose de la eliminación de Real Madrid de la Copa del Rey ante Athletic Club. Al darse cuenta de su error, lo borró al poco tiempo.

Real Madrid no pudo ante Athletic Club en la Copa del Rey y quedó eliminado del certamen. Los dirigidos por Carlo Ancelotti dijeron adiós a la competencia que no pueden ganar desde el año 2014 con el italiano en el banquillo. Esta vez, la suerte no estuvo de su lado y tienen un torneo menos por competir.

La polémica se desató también fuera del terreno de juego porque las acciones no terminaron en el pitazo final. Los protagonistas se encontraban dando explicaciones luego del cotejo y en Twitter se publicó un mensaje de burla por parte de una de las directivas de FC Barcelona en alusión a la eliminación.

Elena Fort publicó un mensaje en redes sociales burlándose de la eliminación de Real Madrid. (Twitter)

Esta no es otra que Elena Fort, vicepresidenta de la entidad y mano derecha de Joan Laporta. La mandataria subió un ‘tweet’ con muchas carcajadas una vez el árbitro indicó el final de los 90 minutos. Minutos posteriores, borró el mensaje para evitar comentarios negativos o críticas que la relacionan al club.

La directiva fue consciente del error cometido y borró la publicación, pero la rapidez de las redes sociales actuó y los pantallazos corrieron como la pólvora para seguir las críticas hacia esta acción. Esto significa una nueva muestra de la gran rivalidad entre el cuadro madridista y el azulgrana.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR