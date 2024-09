¡Atento a la programación! Este martes 24 de septiembre, Real Madrid y Deportivo Alavés organizarán un duelo muy importante para ambos equipos en la fecha 6 de LaLiga. Cada equipo, con sus objetivos iniciales, se beneficiará en la tabla de posiciones al lograr el triunfo, especialmente ahora que está liderada por el Barcelona. Los ‘Merengues’ llegan tras una victoria contundente contra el Espanyol por 4-1, mientras que el ‘Albiazul’ también viene de un triunfo, venciendo 2-1 al Villarreal. A continuación, en Depor, te brindaremos todos los detalles de este partido, incluyendo horarios, dónde verlo y más. ¡No te lo pierdas!

El equipo madrileño saldrá con todo para reducir la distancia con el Barcelona, que se encuentra en el primer lugar de la tabla de posiciones con 18 puntos. Aunque lograron la victoria en su último partido (alcanzando las 14 unidades), no todo fue positivo para Carlo Ancelotti, ya que las lesiones continúan afectando al plantel, especialmente considerando la cercanía del derbi, que se jugará el domingo 29 en el Estadio Metropolitano.

En particular, Jude Bellingham y Dani Carvajal presentan molestias musculares, lo que genera preocupación en el cuerpo técnico. Sin embargo, no todas son malas noticias para el entrenador italiano: Eduardo Camavinga, quien tuvo complicaciones en la rodilla durante la pretemporada, podría estar disponible para el partido contra Alavés o, de no ser así, contra el Atlético de Madrid. Además, Ferland Mendy y Antonio Rüdiger también estarían listos para regresar al once titular.

Por su parte, el Alavés, que atraviesa un gran momento en el torneo, ganó su último duelo contra la Sevilla (jugando como local) gracias a los goles de Asier Villalibre y Toni Martínez. Ahora, como visitante, buscarán seguir ampliando su buen momento, donde ocupan el quinto lugar con 10 puntos tras tres victorias en la campaña. Es importante destacar que, jugando fuera de casa, lograron derrotar 2-1 a la Real Sociedad.

La pasada campaña, estos dos equipos se enfrentaron el 14 de mayo en la jornada 36, con una contundente victoria por 5-0 a favor de los Blancos. Los goles fueron obra de Jude Bellingham, quien abrió el marcador, seguido de un doblete de Vinícius Jr que deslumbró con su habilidad y velocidad. Fede Valverde también se sumó a la fiesta goleadora con un potente disparo desde fuera del área, mientras que el joven talento Arda Guler selló la goleada con una gran definición.





¿A qué hora inicia Real Madrid vs Alavés?

Por la fecha 6 de LaLiga, Real Madrid recibirá a Alavés este martes 24 de septiembre. El encuentro está programado para las 2:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 4:00 p.m. en Argentina y Uruguay; 3:00 p.m. en Chile, Paraguay y Venezuela; y 1:00 p.m. en México. Recuerda que podrás encontrar toda la emoción de este duelo en Depor. ¡No te lo pierdas!





¿En qué canales TV ver Real Madrid vs Alavés?

El duelo entre Real Madrid y Alavés promete ser un enfrentamiento emocionante entre las escuadras españolas. Para aquellos que quieran ver el encuentro, estará disponible en toda América Latina a través de DSports (DIRECTV) y vía streaming vía DGO. Por ejemplo, en España se podrá ver por DAZN, en México por Izzi Go, y en Estados Unidos vía ESPN+ y Fubo. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.





