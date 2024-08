En qué canales TV ver Barcelona vs Mónaco y a qué hora juegan por Trofeo Joan Gamper.

El nuevo proyecto del Fútbol Club Barcelona, bajo la dirección de Hansi Flick, se presentará mañana ante su afición este lunes 12 de agosto en el Trofeo Joan Gamper, enfrentándose al AS Mónaco. Este evento también marcará la presentación oficial de Dani Olmo, quien regresa al club tras su paso por el Leipzig. Además, el Barça estrenará su nueva camiseta con el logotipo del 125 aniversario de la fundación del club, una celebración que se extenderá durante toda la temporada. Aquí te informamos de canales y horarios del partido.

Después de una gira por Estados Unidos con partidos ante Manchester City, Real Madrid y Milan, donde brillaron los jóvenes de La Masia, el nuevo Barça de Flick se mostrará ante su público. Será una oportunidad para ver si el equipo logra plasmar en el campo las ideas del nuevo entrenador, especialmente tras la decepcionante temporada anterior con Xavi Hernández.

Hasta ahora, las novedades en el equipo han sido limitadas. El fichaje más destacado es el de Dani Olmo, un futbolista formado en La Masia que regresa tras su experiencia en el fútbol europeo. Además, el joven delantero Pau Víctor, que ya había jugado cedido en el filial, se une al equipo principal tras ser adquirido del Girona.

El partido contra el Mónaco también permitirá ver en acción a Lamine Yamal y Ferran Torres, quienes no participaron en la gira estadounidense, así como a Pau Cubarsí y Eric García, recientes campeones olímpicos. Este Gamper, que celebra el 125 aniversario del club, incluirá una fiesta previa con actuaciones musicales y la presentación del equipo a las 19:00 horas.

El Mónaco, subcampeón de la Ligue 1 y próximo participante de la Liga de Campeones, será el rival del Barça en este partido de pretemporada. Entrenado por Adi Hütter, el equipo monegasco cerrará su preparación antes de iniciar su campeonato el 17 de agosto. Su pretemporada ha sido variada, con dos victorias, dos empates y dos derrotas.

Para el Mónaco, las principales novedades son los fichajes de Thilo Kehrer, Lamine Camara y George Ilenikhena, quienes buscan fortalecer al equipo en una temporada en la que celebran su centenario. El encuentro ante el Barça será su último test antes de enfrentar al Saint-Étienne en el inicio de la Ligue 1.





¿A qué hora ver Barcelona vs Mónaco por el Trofeo Joan Gamper?





El partido entre el Barcelona vs Mónaco, por el ya tradicional Trofeo Joan Gamper, empezará a la 1 de la tarde en países como Perú, Colombia y Ecuador. Argentina, Uruguay y Brasil podrán ver las acciones de las 3 de la tarde. Mientras que Venezuela, Bolivia, Paraguay y Chile, podrán ver al nuevo equipo de Hansi Flick desde las 2 p.m. ¡Nadie se lo puede perder!





¿En qué canales TV ver Barcelona vs Mónaco por el Trofeo Joan Gamper?





El partido entre Barcelona vs Mónaco por el Trofeo Joan Gamper será transmitido por Barça One, la señal de streaming del club catalán, disponible en toda América Latina. También podrá ver por Movistar VAMOS (8 y 53), Movistar VAMOS Bar (304), Movistar + Lite, M+ Champions Tour (61) y M+ Champions Tour 2 (62), diales que se encuentran disponibles en la plataforma Movistar Plus. Por otro lado, TV3 transmitirá el juego para el público de Catalunya.

