Deslumbrante en el fútbol de Brasil y un atractivo para los grandes de Europa. Endrick ya es una realidad con sus cortos 16 años y va alcanzando grandes niveles para el mercado de fichajes. Su llegada al ‘Viejo Continente’ aún tiene que esperar, pero los equipos quieren asegurarlo lo más antes posible. No hay propuestas formales, pero ojeadores de Real Madrid ya emprendieron ruta al país sudamericano.

Coronado también como campeón en la Copa Libertadores 2020 y 2021, se convirtió en el goleador más joven del Brasileirao con 16 años, tres meses y cuatro días. Hace algunos meses tenía escasos minutos en el plantel y ahora ya comienza a tener mayor experiencia.

El Palmeiras celebró por todo lo alto su nuevo título liguero con una goleada ante el Fortaleza (4-0), en la que Endrick tuvo un protagonismo especial. Fue titular por primera vez y se encargó de cerrar la goleada anotando el último tanto del partido.

Por ahora, también se pudo saber que no será parte de la Selección de Brasil en la primera mitad de 2023. Desde la CBF ya tienen entendido que no estará en el Sudamericano Sub-17 entre marzo y abril. Asimismo, no podrá jugar el Sudamericano Sub-20 desde enero a febrero porque se perdería la pretemporada.

Ofertas por el jugador

Hasta la fecha no existen formalidades en la oficinas del ‘Verdao’ para tener al joven brasileño. Sin embargo, el contrato que mantiene con su actual equipo no lo liga a una cláusula de 60 millones de euros, la idea es que salga por 30 o 40 ‘kilos’. Los 60 millones son el tope que puede alcanzar el precio de Endrick en función de una serie de variables por partidos jugados hasta los 18 años o hasta un acuerdo para su venta.

Si desde Europa buscan tenerlo, el fichaje podría rondar entre los 40 millones. Actualmente, sin conversaciones abiertas, se piensa en articular un trato con un fijo potente y unos bonus que puedan irse a los mencionados 60 millones generando un gran beneficio y otra venta histórica desde el fútbol de Brasil.

Real Madrid, el más cercano

Real Madrid irá a la carga por el jugador y Florentino Pérez es uno de los más interesados. Desde el Santiago Bernabéu se cumplen los requisitos a nivel teórico: el chico es un apasionado del vigente rey de la Champions, sus ídolos son Cristiano Ronaldo y Vinicius, los casos de éxito del propio Vinicius y Rodrygo, la estabilidad deportiva o la estabilidad económica.





