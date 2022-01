Según el diario Marca, tras la reunión entre Mino Raiola y el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ambas partes habrían cerrado un acuerdo para la llegada de Erling Haaland al Camp Nou en el próximo verano. Sin embargo, muchos fanáticos del elenco catalán, pese a estar emocionados por la noticia, aún siguen sin conocer cómo será posible que la entidad blaugrana se haga cargo de una operación multimillonaria, teniendo en cuenta que actualmente cargan una deuda de más de 1000 millones de euros. Y es que el mandamás culé tiene un plan muy claro, y así se lo hizo saber el representante del noruego.

Lo que Laporta no quiere, bajo ningún concepto, es que el delantero del Borussia Dortmund termine en el Real Madrid. En caso termine en el PSG, Manchester City o Chelsea sería un mal menor, pero los dirigentes azulgranas no quieren ni imaginarse lo que sería que los blancos junten en un mismo plantel a Vinicius Junior, Karim Benzema, Kylian Mbappé y al ariete nórdico.

Ante ello, el presidente de la institución culé le hizo saber a Mino Raiola que ellos podrán afrontar el fichaje y las primas, y que le darán todos los galones para que el atacante lidere un proyecto a futuro y así convertirse en el mejor del mundo. Eso sí, desde el círculo de Haaland, desean tener el mejor escaparate posible.

Una sola oportunidad

Según diferentes medios de España, Laporta tiene cerrado un crédito por valor de 500 millones que se destinarán única y exclusivamente para llevar a cabo el fichaje de Haaland. De esta manera, endeudará a largo plazo al club mucho más de lo que está actualmente, pero consideran que, a nivel deportivo y económico, la llegada del delantero provocará la conquista de títulos y la entrada de muchos ingresos. Por ello, el dinero no será un problema.

No obstante, la principal causa de confrontación será ajustarse al Fair Play Financiero. Como bien sabemos, el atacante no llegará cobrando poco y los blaugranas son conscientes que no podrán pagarle lo que le ofrecen en Inglaterra, pero le garantizarán ser el que más cobre en la plantilla. Esta idea seduce a Raiola, quien confirmó que su representado desea vivir en España y Laporta quiere jugar lo que una ciudad como Barcelona puede darle.

De esta manera, los culés tendrán que dar salida de forma obligatoria a futbolistas como Coutinho, Dembélé y Umtiti, entre otros. Además, la fuente citada señala una nueva rebaja salarial por parte de vacas sagradas como Gerard Piqué o Jordi Alba, como también no se descarta la rescisión de alguno de ellos, como es el caso del central.

Debido a esto, teniendo el dinero y un proyecto de futuro, con jóvenes como Ansu Fati, Gavi, Nico o Pedri, que acompañen a Haaland, el Barça tiene la total confianza de que el noruego terminará vistiendo la camiseta blaugrana en la próxima temporada con una operación extraordinaria.





