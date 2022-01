Una confusión que le hizo estar de pie cerca de dos horas y que ahora es viral en redes sociales. En la previa del duelo entre el Valencia y Cartagena por la Copa del Rey, una mujer se hizo notar entre todos los hinchas, pero no por su afición a alguno de los equipos en cuestión, o al fútbol, sino porque creyó que estaba en la cola para recibir la vacuna contra el COVID-19, cuando en realidad estaba en la fila para comprar entradas.

La adulta mayor confundió la larga fila de personas con las que se hacen para obtener la inmunizaciónal coronavirus, por lo que, sin mediar pregunta alguna o dudas, tomó su lugar para esperar su turno.

Pero grande fue su sorpresa cuando una reportera, que llegó para dar cuenta de la gran cantidad de hinchas del club murciano que se habían volcado por los boletos, le hizo notar su error en la fila.

“Imagino que está usted aquí por la entrada de ese partidazo”, le comentó la reportera a la mujer, que respondió con un “no”. “¿Por qué está usted haciendo cola?”, continuó la periodista. La mujer, entonces, contestó ingenuamente: “¿Esto no es la vacuna del COVID?”. El vídeo rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Desafortunadamente, la mujer hizo fila porque lo había visto durante mucho tiempo, pues en España, como pasa en otras partes del mundo, para conseguir la inmunización hay que esperar bastante entre otras personas.

Ya en lo que respecta al encuentro, el Cartagena no pudo y cayó en casa 1-2 frente al Valencia, tras un gol de Cheryshev en el minuto 92 luego de un error del portero local. La polémica no estuvo ajena a este partido, donde el árbitro no cobró un penal claro para el cuadro murciano luego de una falta de Jesús Vázquez sobre Boateng.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.