El duelo entre España vs Suecia dejó varios nombres propios, como el del héroe Álvaro Morata, autor del gol de la victoria, y el de Gavi. El centrocampista del FC Barcelona fue ovacionado por todo el estadio La Cartuja, de Sevilla, y ha confirmado lo que ya Luis Enrique había dicho sobre él: “Es una bestia parada”. Es menor de edad, pero su andar hace recordar el mejor Andrés Iniesta.

Nada más en el primer cuarto de hora del partido, el jugador de 17 años dejó una acción para el aplauso, llevando a su selección a salir de la presión y liderando un contragolpe. Ahí, en el balcón de su propia área, hizo lo que quiso con dos suecos.

Al primero lo sacó pisando el balón con el botín derecho y colocando el cuerpo de manera precisa. Mientras que al segundo que salió a su encuentro, lo regateó con ambos pies para salir con la cabeza en alto y galopar hacia el frente.

El joven azulgrana de tan solo 17 años se ha convertido en una pieza imprescindible en los esquemas del asturiano.

“Su llamada puede haber llegado pronto, pero sé que puede ser un jugador muy importante para el futuro de su club y de la Selección. Es un interior puro, al estilo Barça. Tiene muchas cosas a mejorar, no obstante creo que nos aportará cosas lo suficientemente interesantes. Lo peligroso es arriesgar con jugadores jóvenes que no crees que tengan el nivel, pero con Gavi no me pasa. Quiero verlo con nosotros y observar cómo responde”, justificó Luis Enrique su llamado.

Gavi debutó con España contra la campeona de Europa en San Siro, la Italia de Roberto Mancini, en otro récord de precocidad: se convirtió en el internacional más joven de la Selección española en toda su historia con 17 años y 62 días.

Duodécimo Mundial consecutivo

La selección española de fútbol se clasificó este domingo para participar en el Mundial de Catar del año que viene, lo que alarga su racha hasta las doce presencias consecutivas en la Copa del Mundo.

El combinado español no falla en clasificarse para esta competición desde que encadenase sin acudir a las ediciones de 1970 en México y de 1974 en Alemania. Desde entonces, España siempre ha estado en el Mundial, cita en la que ha participado en 16 ocasiones, ausentándose también en 1930, 1938, 1954 y 1958.

Además, la tricampeona de Europa también sigue siendo una fija en los grandes torneos de fútbol ya que desde que no se clasificase para la Eurocopa de 1992 en Suecia, no ha vuelto a perderse ninguno por lo que son 15 participaciones seguidas entre Campeonatos de Europa y Mundiales.

